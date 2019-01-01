الهلال يبدأ استعداده لمواجهة لترجي في كأس العالم للأندية من المغرب

النادي تأهل لكأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال آسيا

بدأ الهلال وخاص مديره الفني رازفان لوشيسكو الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال ديسمبر القادم، والتي تأهل لها الفريق بعد تتوجيه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وبدأت استعدادات المدرب الروماني من المغرب حيث أقيمت يوم أول أمس السبت مباراة منافسه الأول في كأس العالم للأندية "الترجي التونسي" أمام الرجاء المغربي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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صحيفة هسبورت المغربية أشارت اليوم الإثنين لتواجد وفد سعودي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء خلال المباراة التي انتهت لصالح الترجي بهدفين دون رد، وقد ضم هذا الوفد عناصر من الفريق الفني للمدرب الروماني في الهلال كان هدفهم متابعة وتحليل أداء بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والتعرف على نقاط قوته وضعفه قبل المواجهة المنتظرة.

واختار لوشيسكو مراقبة تلك المباراة تحديدًا لتوقعه أن الترجي سيتبع أمام الهلال استراتيجية قريبة من تلك التي خاض بها مواجهة الرجاء.

الزعيم السعودي يستعد حاليًا لمواجهة الجبلين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت القادم، وهي الأخيرة له قبل التوجه إلى قطر لخوض غمار مونديال الأندية، إذ تم تأجيل الدوري السعودي لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 24 في قطر، والتي انطلقت يوم 26 نوفمبر الماضي في قطر.

يُذكر أن الهلال سيبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الترجي في الـ14 من ديسمبر القادم، وحال انتصاره سيواجه فلامنجو في نصف النهائي.