فيديو | شاهد فرحة واستقبال جمهور الهلال الاستثنائي لبطل دوري أبطال آسيا

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

وصلت بعثة الهلال العاصمة السعودية الرياض قادمة من اليابان على متن طائرة خاصة بعد نجاح الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال نجح في هزيمة أوراوا ريدز ذهابًا 1-0 في الرياض وإيابًا 2-0 في سايتاما ليثأر من خسارته اللقب القاري أمامه عام 2017 ويُتوج بلقبه الثالث في دوري أبطال آسيا بنظاميه القديم والجديد.

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

وانتظرت جماهير الهلال خروج اللاعبين من المطار وحرصت على استقبالهم وتحيتهم في الشوارع وميدان الدرعية حيث أقامت هيئة الرياضة العامة السعودية حفل استقبال خاص للزعيم السعودي.

شاهد جماهير الهلال وفرحتهم واستقبالهم الاستثنائي لبطل دوري أبطال آسيا ..