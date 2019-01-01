فيديو | كاريلو يُغني مع جماهير الهلال ويشكرهم بالعربية

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

يُواصل نجوم الهلال الاحتفال مع جماهيرهم في ميدان الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض بعد عودتهم من اليابان متوجين بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا في الرياض 1-0 وإيابًا في سايتاما 2-0.

فيديو | جمهور الهلال يهتف لبطل دوري أبطال آسيا "العالمية سهلة عليه"

واحتشدت جماهير الموج الأزرق في الدرعية لتحتفل بنجوم الهلال الذين حققوا اللقب الثمين ويستعدون للمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال ديسمبر القادم، إذ سيواحه الفريق السعودي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في افتتاح مشوارهما في البطولة.

ومُنحت الفرصة للاعبي الفريق للحديث مع الجماهير، وقد بدأ نجم مباراتي النهائي أندريه كاريلو بالهتاف والتغني باسمه مع جماهير الهلال قبل أن يقول "أشكر كل الشعب السعودي وخاصة الجمهور الهلالي".

"أشكر كل اللاعبين والمدربين والإدارة على المساندة والدعم وإعداد الفريق ليُتوج باللقب الآسيوي، تواجدنا اليوم معًا لنحتفل بلقب دوري أبطال آسيا الذي طلبتم منا الفوز به كثيرًا".

وختم الجناح البيروفي حديثه بالقول لجماهير الهلال بالعربية "شكرًا شباب".

شاهد فيديو حديث كاريلو وهتافه مع جمهور الهلال احتفالًا بالفوز بدوري أبطال آسيا ...