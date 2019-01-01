فيديو | عبد الله عطيف: طموحنا لن يتوقف، نريد الدوري السعودي وكأس الملك

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

وصل فريق الهلال السعودية مساء اليوم الإثنين على متن طائرة خاصة أقلته من اليابان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف أندريه كاريلو وإيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

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واحتشدت جماهير الموج الأزرق في الدرعية لتحتفل بنجوم الهلال الذين حققوا اللقب الثمين ويستعدون للمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال ديسمبر القادم.

ومُنحت الفرصة للاعبي الفريق للحديث مع الجماهير، وقد أكد نجم الوسط عبد الله عطيف خلال حديثه أن طموح الفريق لن يتوقف عند الفوز بدوري أبطال آسيا والمشاركة في مونديال الأندية، بل هم يريدون الفوز بثنائية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

مضيفًا "ألف مبروك للبطولة المستحقة، أنتم تستحقون تلك البطولة وأقل شيء نقدمه لكم، لكن طموحنا لن يتوقف هنا، علينا أن نحتفل هنا نهاية الموسم بلقبي الدوري والكأس".

يُذكر أن الهلال يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر في الصدارة الذي لعب مباراة إضافية، وقد تأهل الفريق لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على عرعر.

وسيبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي، وفي حال انتصاره سيواجه ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا.

شاهد حديث عبد الله عطيف لجماهير الهلال احتفالًا بلقب دوري أبطال آسيا ..