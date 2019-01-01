دوري أبطال آسيا

فيديو | شاهد "تيفو" وأجواء جماهير النصر الرهيبة أمام السد

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عمل رائع من جماهير العالمي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انطلقت منذ دقائق مباراة النصر السعودي ضد السد القطري على استاد الملك فهد الدولي في دوري أبطال آسيا.

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ويلتقي الفريقان في ذهاب ربع النهائي بالرياض، بعدما كان النصر قد تخطى الوحدة الإماراتي وأقصى السد مواطنه الدحيل من ثمن النهائي.

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وخلقت جماهير بطل السعودية أجواءً رهيبة في مدرجات استاد الملك فهد الدولي مع انطلاق المباراة، إذ بدأت بإظهار "تيفو" جحيم النصر، ثم أشعلت الكثير من الألعاب النارية و"الشماريخ" قبل أن تكتمل "الدخلة" ثلاثية الأبعاد بطريقة رائعة وسط تشجيع حماسي من الجماهير.

شاهد أجواء جماهير النصر الرهيبة خلال مباراة السد .. 

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