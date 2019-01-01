سييرا: الهلال هو الخصم الأصعب في مشوار الاتحاد نحو نهائي دوري الأبطال

مباراة مرتقبة مساء غدٍ في جدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة منافسه القادم في دوري أبطال آسيا "الهلال" بأنه الخصم الأصعب في مشوار فريقه نحو نهائي البطولة القارية.

ويستضيف العميد مواطنه الزعيم على ملعب مدينة الملك عبد الرياضية في التاسعة إلا ربع من مساء غدٍ الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ8 في دوري أبطال آسيا.

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ويدخل الهلال المباراة بعدد من الغيابات أبرزها الظهير الأيمن محمد البريك ونجم الوسط عبد الله عطيف للإصابة، لكن سييرا قلل من تلك الغيابات بقوله "الهلال لا يتأثر بالغيابات، إن غاب البريك سيجد البديل الجاهز لأن أغلب لاعبيه يمثلون المنتخب السعودي".

أضاف حول اللقاء "لابد من تجاوز الهلال قبل التفكير في الفوز بلقب البطولة الآسيوية، المواجهة صعبة جدًا على الفريقين وأتمنى الفوز والتأهل".

وعن إمكانية لعب لاعب الوسط الجديد إيميليانو فيشيو بعد تعرضه لإصابة، قال سييرا "لا أستطيع الآن تأكيد تواجده أو غيابه عن المباراة، إذ لم نبدأ التدريب الأخير بعد، بعده سنتخذ القرار المناسب".

وأتم المدرب التشيلي تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بالتأكيد على فخره واعتزازه بترديد جمهور الاتحاد لاسمه في المدرجات، مؤكدًا أنه محاط بحب جماهير العميد منذ بدأ مهمته مع النادي.