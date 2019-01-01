رجل رائع - رجل مخيب | الاتحاد × ذوب آهن

من الأفضل والأسوأ في انتصار الاتحاد؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح اتحاد جدة السعودي في انتزاع فوز صعب ومستحق على ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقدم الضيف الإيراني بهدف قاسم حدادي لكن لويس أنتونيو خيمينيز أدرك التعادل للفريق السعودي قبل أن يُضيف زياد المولد هدف الفوز الثمين في الشوط الثاني.

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رجل رائع | كارلوس فيلانويفا - الاتحاد

لاعب الوسط التشيلي لعب مباراة ممتازة وأدى دوره كصانع ألعاب بامتياز، تحرك جيدًا بين الخطوط وربط الوسط بالهجوم بطريقة جيدة جدًا مقارنة أنها المباراة الأولى للفريق هذا الموسم.

فيلانويفا صنع هدفًا والأهم أنه صنع 4 فرص أخرى لزملائه في الاتحاد لكن لم تُستغل جيدًا.

المباراة شهدت أداءً مميزًا من حمدان الشمراني وزياد المولد وإيميليانو فيشيو ولويس خيمينيز لكن صاحب القميص رقم 10 خطف الأضواء من الجميع.

رجل مخيب | رومارينيو - الاتحاد

مباراة للنسيان للمهاجم البرازيلي، إذ لم يُقدم الأداء المتوقع وأهدر عدة فرص سهلة كادت أن تضع الاتحاد في موقف صعب جدًا في موقعة الإياب لولا هدف زياد المولد الثمين.

رومارينيو تحرك جيدًا داخل منطقة الجزاء واستلم عدة تمريرات ممتازة داخل المنطقة خاصة من فيلانويفا، لكنه لم يُحسن اللمسة الأخيرة ودومًا كانت الهجمة تتوقف عنده.

الأكيد أن رومارينيو زاد من الضغوطات والانتقادات الموجهة لمدربه سييرا لاستبعاده المهاجم المميز أليكساندر بريجوفيتش من قائمة الاتحاد الآسيوية، إذ كان شبحه يظهر مع كل فرصة يُهدرها المهاجم صاحب الرقم 9.