الاتحاد يكشف "تيفو" جمهوره أمام الهلال في آسيا

مباراة مرتقبة مساء الثلاثاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف الاتحاد عن تيفو جماهيره لمباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا المقررة يوم الثلاثاء القادم.

وجاء التيفو مذكرًا العميد بإنجازاته السابقة في دوري أبطال آسيا، إذ حمل الرقمين 2004 و2005 نسبة لفوز الفريق بالبطولة خلال العامين المذكورين.

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وفي الجانب الآخر وُضعت علامة استفهام في إشارة لموعد التتويج الثالث باللقب القاري، مع جملة "أعيدوها لنا مجددًا" في القلب.

وينطلق لقاء الكلاسيكو السعودي في التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان الاتحاد قد تأهل لربع النهائي بعد تخطيه ذوب آهن أصفهان الإيراني بالفوز عليه 2-1 ذهابًا و4-3 إيابًا، فيما نجح الهلال في إقصاء مواطنه الأهلي بالفوز في جدة 4-2 والخسارة على ملعبه في الرياض بهدف دون رد.

وافتتح الفريقان مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين بالفوز، إذ تفوق الهلال على أبها بنتيجة 4-2 وهزم الاتحاد فريق الرائد بنتيجة 3-1، ليدخلا اللقاء الآسيوي بمعنويات مرتفعة وثقة عالية.