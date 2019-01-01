تشافي: نُدرك صعوبة المباراة أمام النصر، لكني متفائل

المدير الفني للسد القطري "تشافي" يتحدث عن مواجهة النصر في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري تفاؤله وثقته بقدرة ناديه تخطي النصر السعودي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر بطل قطر مباراة الذهاب في السعودية بنتيجة 2-1 أمام النصر، وسيسعى للفوز إيابًا يوم الثلاثاء القادم في الدوحة لحسم تأهله للمربع الذهبي، حيث سيُواجه المتأهل بين الهلال والاتحاد.

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المدرب الإسباني أكد جاهزية فريقه للمباراة، مضيفًا للموقع الرسمي للسد "نحن سعداء بالتواجد في تلك المرحلة من دوري أبطال آسيا، جاهزون للمباراة ضد النصر والتي بالتأكيد ستكون صعبة، نحن نعرفهم جيدًا وندرك مدى صعوبة اللقاء، لكني مع هذا أشعر بالتفاؤل لأننا سنلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسندافع عن حظوظنا في التأهل".

أضاف "بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وأنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق، وقد تحضرنا لهذه المواجهة بطموحات كبيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز الذي يمنحنا بطاقة التأهل والعبور للدور قبل النهائي".

"الضغوطات على الجميع وليس فقط على السد، استعدينا للمباراة بالشكل المناسب خلال الفترة الماضية، وندرك تمامًا امتلاك النصر لعدد من العناصر القوية جدًا مثل عبد الرزاق حمدالله وجوليانو، لكننا نمتلك كذلك العناصر الجاهزة القادرة على تقديم المستوى المطلوب، سنضغط بكل قوة وسنعمل على الاستحواذ على الكرة والحصول دومًا على الكرة الثانية، نعلم أنهم سيعتمدون على الكورات الطولية ولكننا سنحاول غلق المساحات وفرض شخصيتنا وتحقيق الانتصار".

أتم نجم برشلونة السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز بدوري أبطال آسيا هو هدف له، وأنه جاء إلى قطر للفوز مع السد سواء كلاعب أو مدرب، مشيرًا لحديثه مع اللاعبين وخاصة القائد حسن الهيدوس حول قدرة الفريق الفوز باللقب على غرار ما فعله المنتخب القطري في كأس آسيا 2019.

وأوضح تشافي أخيرًا أن الثنائي أكرم عفيف ونام تي هي جاهزان للعب وسيشاركان في المباراة.