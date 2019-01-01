سييرا: فرص الهلال والاتحاد في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا متساوية

مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال في جدة انتهت بالتعادل السلبي مما يفتح الباب أمام الفريقين للتأهل في حالة تحقيق الانتصار في الرياض إيابًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة أن فرص فريقه متساوية مع منافسه الهلال في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في الرياض يوم غدٍ الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهى لقاء الذهاب في جدة بالتعادل السلبي.

الحائلي يجتمع بسييرا ولاعبي الاتحاد للحديث حول الخسارة أمام ضمك

ولم يحظ الفريقان بأسبوع جيد في الدوري السعودي، إذ خسر الاتحاد في مفاجأة كبيرة أمام ضمك الصاعد حديثًا 2-1 فيما أجبر الهلال على خسارة نقطتين بالتعادل مع الفيحاء 1-1 في الوقت القاتل من المباراة.

المدرب التشيلي تحدث عن اللقاء قائلًا في المؤتمر الصحفي "مباراتنا أمام الهلال مهمة جدًا، فرص التأهل فيها لكلا الفريقين 50%، سنبذل قصارى جهدنا للفوز والتأهل".

أضاف حول الخسارة أمام ضمك "تلك النتيجة مجرد حادث وسنعمل على تجاوزه، نلعب كل مبارياتنا بنفس الاهتمام. غياب 7 لاعبين دوليين عن التدريبات قبل مباراة ضمك ساهم في تراجع الأداء".

يُذكر أن المصادر الصحفية أكدت أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد جدد الثقة في المدرب سييرا وقدرته على قياة النمور لموسم ناجح.