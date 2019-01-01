أخبار سعيدة لمدرب الأهلي قبل مواجهة الهلال

المباراة المنتظرة يوم الثلاثاء القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حملت الساعات الأخيرة أخبارًا سعيدة لبرانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة السعودي، ذلك قبل أيام بسيطة من مواجهة الهلال المرتقبة في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مواطنه الهلال يوم الثلاثاء القادم في ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

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وشهدت التدريبات الأخيرة للأهلي مشاركة النجم دجانيني تفاريس بعد تجاوزه الفحوصات الطبية المطلوبة وإجرائه كشفًا طبيًا نهائيًا أكد شفاءه التام من الإصابة وقدرته على اللعب، مما أعاده لحسابات المدرب برانكو لمواجهة الهلال وهو ما أسعده كثيرًا.

وبات المهاجم صاحب الـ28 عامًا في مقدمة الأسماء التي سيعتمد عليها برانكو في مواجهة الثلاثاء القادم، لسعيه لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في الرياض يوم الـ13 من أغسطس القادم.

وحضر المران الأخير كلًا من أحمد الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي ومنصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بهدف تحفيز اللاعبين للخروج بنتيجة جيدة أمام الهلال لضمان مواصلة المشوار الآسيوي.