لوتشيسكو: الأهلي سيلعب بدوافع قوية، لكننا لن نسمح له بالعودة

مدرب الهلال يتحدث قبل اللقاء المنتظر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي إدراكه التام للدوافع الكبيرة التي سيلعب بها منافسه "الأهلي" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم، لكن مشددًا في نفس الوقت أن فريقه سيخوض المباراة بحذر ولن يسمح لخصمه بالعودة.

وكان الهلال قد حقق انتصارًا ثمينًا في جدة ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولذا يرى العديد أنه حجز بالفعل مقعده في دور الـ8 إلا إن صنع الأهلي المعجزة الكروية وفاز بفارق 3 أهداف أو بفارق هدفين لكن بشرط إحراز 5 أهداف على ملعب الملك فهد الدولي.

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المدرب الروماني أشاد بمنافسه خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، قائلًا "سنلعب الشوط الثاني من مباراة التأهل لدور الـ8، سنلعب اللقاء بكل حذر لأن تلك المباريات لا تحسم من مباراة الذهاب".

أضاف "استعدينا جيدًا للمباراة، وندرك جيدًا الدوافع التي سيدخل بها المباراة بعد خسارته بأربعة أهداف. الأهلي يمتلك لاعبين على مستوً عالٍ وخسارتهم الثقيلة على ملعبهم ستجعلهم يلعبون بدافع قوي لرد الاعتبار".

رازفان قلل من تأثير غياب محمد البريك عن اللقاء مؤكدًا أنه المباريات تُلعب وتُحسم بالمجموعة بالكامل وأن دوره كمدرب هو إيجاد الحلول المناسبة لتلك المواقف الصعبة.

وأتم المدرب مؤكدًا رضاه عن أداء الهلال في المباراة الرسمية الأولى له في الموسم، وإن اعترف بحاجته للمزيد من الوقت لإعداد الفريق جيدًا.