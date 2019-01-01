جوميس: سنواجه فريقًا صعبًا، وسندخل المباراة بكل قوة

صاحب الهاتريك عازم على التأهل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي أن فريقه سيدخل مواجهة الأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بكل قوة للظفر ببطاقة التأهل لدور الـ8.

وحجز الزعيم مقعده عمليًا في ربع النهائي بانتصاره ذهابًا في جدة 4-2، ويحتاج الأهلي لمعجزة كروية لتفادي تلك الخسارة والعودة من الرياض ببطاقة التأهل الثمينة.

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جوميس صاحب الهاتريك في مباراة الذهاب أكد على صعوبة اللقاء، بقوله "سنلعب الشوط الثاني من مباراة تأهلنا لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا، سنواجه فريقًا صعبًا وسندخل المباراة بكل قوة للخروج ببطاقة التأهل".

وعن إحراز الهاتريك وتأثيره الإيجابي، قال المهاجم الفرنسي "حين يبدأ المهاجم موسمه بتسجيل عدة أهداف، يعطيه هذا دفعة معنوية لمواصلة إحراز الأهداف".

يُذكر أن يوم أمس في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا شهد تأهل الاتحاد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني والنصر بعدما أقصى الوحدة الإماراتي، وسيلتقي العميد مع المتأهل من الهلال والأهلي، فيما سيلعب بطل السعودية مع الفائز من السد والدحيل.