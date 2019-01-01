برانكو يستبعد البكر ويختار حسون لتعويض المولد أمام الهلال

يزيد البكر لعب مباراة سيئة ذهابًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الأهلي السعودي قبل مواجهة مواطنه الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش استبعد يزيد البكر من حساباته للتشكيل الأساسي للقاء.

ويحتاج الأهلي لتحقيق مفاجأة كبرى للظفر ببطاقة التأهل لدور الـ8، إذ هو مطالب بتعويض خسارته ذهابًا في جدة 4-2 في قلب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

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وكان سعيد المولد الظهير الأيمن قد تعرض لإصابة خلال مباراة الذهاب غادر على أثرها الملعب وأشرك المدرب برانكو الوافد الجديد يزيد البكر بدلًا منه، لكن لاعب الفيصلي السابق لم يُقدم الأداء المأمول وتسبب في الهدف الثالث الذي منح الهلال الأفضلية لأول مرة خلال اللقاء.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب الكرواتي عقد مفاضلة بين البكر وعبد الله حسون العائد من الإيقاف لاختيار أحدهما لتعويض المولد، وقد مالت الكفة لصالح حسون مما يجعله الأقرب لبدء المباراة.