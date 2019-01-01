برانكو متحديًا الهلال: الأهلي سيُقاتل، ولا مستحيل في كرة القدم

مدرب الأهلي لا يُظهر أي استسلام بعد نتيجة الذهاب الصعبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفع برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي السعودي راية التحدي قبل مواجهة الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن فريقه سيُقاتل للظفر ببطاقة التأهل.

تصريحات برانكو الشجاعة والجريئة تأتي بعدما تعرض الفريق لخسارة موجعة على ملعبه ذهابًا أمام الهلال بنتيجة 4-2 مما يعني حاجته للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل أو بفارق هدفين مع ضمان إحراز أكثر من 4 أهداف على استاد الملك فهد الدولي.

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المدرب اعترف بصعوبة المباراة وقوة المنافس، مؤكدًا أن الفريقين هم الأقوى في السعودية حاليًا، ومضيفًا "سنلعب الشوط الثاني من مباراة صعبة وضد خصم قوي، نحتاج لتحقيق نتيجة كبيرة وأنتظر من اللاعبين تقديم عرض قوي واللعب بروح قتالية طوال اللقاء وإظهار حقيقة إمكاناتهم، والمستحيل ليس في كرة القدم".

أضاف "كرة القدم تعتمد على المغامرة، والأهلي يبحث عن الانتصار في كافة البطولات التي يُشارك بها، ودون مغامرة لن نحقق كل ما نتمناه".

"عملنا خلال الفترة الماضية على اللعب بأكثر من طريقة لعب وتقليل الأخطاء، خسرنا لقاء الذهاب بسبب 3 أخطاء، تلك الأخطاء ستقل مع المباريات وهذا ما نطمح له الفترة القادمة".

أخيرًا أبدى برانكو سعادته بعودة الثلاثي عبد الله حسون وعبد الباسط هندي ويوسف الحربي للفريق، مؤكدًا غياب الثنائي المصاب خالد البركة وسعيد المولد عن المباراة.