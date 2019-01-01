رجل رائع - رجل مخيب | الأهلي × الهلال

الأفضل والأسوأ في مباراة الجوهرة المشعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الهلال في العودة إلى الرياض بانتصار كبير على مستضيفه أهلي جدة ضمن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغم تقدم الأهلي مرتين في النتيجة، 1-0 و2-1، إلا أن الزعيم قال كلمته في النهاية وخرج فائزًا بنتيجة 4-2 بعد شوط ثانٍ ممتاز.

جوميس والسومة يقودان كوكتيل التشكيل المثالي للهلال والأهلي

المباراة شهدت تألق عددًا من اللاعبين مع تقديم آخرين لمستوً سيء، نستعرض معًا الرجل الرائع والمخيب للمباراة ...

رجل رائع | بافيتيمبي جوميس - الهلال

المباراة شهدت تألق عدد من لاعبي الفريقين، أبرزهم عبد الله عطيف وعبد الفتاح العسيري وسيباستيان جيوفينكو، إلا أن ما فعله المهاجم الفرنسي لم يترك لأحد أي فرصة لانتزاع لقب الرجل الرائع.

جوميس أحرز الهاتريك الذي حسم تقريبًا تأهل الهلال لربع النهائي، وقد أظهرت الأهداف الثلاثة القدرات الممتازة التي يتمتع بها مهاجم جالاتا سراي السابق، سواء السرعة أو القوة الجسدية أو حُسن التحرك دون كرة وتوقع التمريرة من الزميل واستغلال أخطاء المنافس واللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء.

جوميس لم يكتف فقط بالأهداف الثلاثة، بل قدم مجهودًا كبيرًا وكان حملًا ثقيلًا جدًا على مدافعي الأهلي مما ساعد زملاءه سواء بتخفيف الرقابة أو خلق المساحات.

رجل مخيب | يزيد البكر - الأهلي

المباراة شهدت كذلك تقديم أكثر من لاعب لأداء أقل من المطلوب، أبرزهم محمد الدوسري وثنائي قلب دفاع الأهلي وحسين عبد الغني، لكن يزيد البكر كان السبب المباشر في الهدف الثالث الذي يُعد نقطة تحول كبرى في سيناريو المواجهة السعودية.

الأهلي كان جيدًا قبل الهدف الثالث، كان واقفًا على قدميه على الأقل، لكن هدف جوميس الذي منح الزعيم التقدم للمرة الأولى في المباراة أصاب لاعبي الأهلي بالإحباط ومن هنا بدأ تراجعهم البدني والفني.