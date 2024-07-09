دوريفال يُحدد موعد عودة نيمار للعب مع البرازيل

البرازيل غادرت كوبا أمريكا ونيمار كان في المدرجات

كشفت شبكة "Espn" عن خطة دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل لإعادة النجم المصاب نيمار للعب مع الفريق، وذلك عقب الخروج من كوبا أمريكا.

صاحب الـ32 عامًا كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة البرازيل مع أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 خلال أكتوبر الماضي، وهو ما أنهى موسمه مع الهلال وأبعده عن بطولة كوبا أمريكا.

الشبكة العالمية أوضحت أن استدعاء نجم الهلال لمعسكر سبتمبر القادم الذي يتضمن مواجهتي إكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم مستبعد تمامًا، حيث يود دوريفال منحه المزيد من الوقت للتعافي واستعادة الجاهزية البدنية والفنية.

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وأضافت أن نيمار على الأرجح سيكون جزءًا من قائمة المنتخب البرازيلي في أكتوبر، حيث سيكون جاهزًا لمواجهة تشيلي وبيرو في التصفيات.

يُشار إلى أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن أن الهلال سيُعيد نيمار لقائمته المحلية في يناير القادم، إلا أن مصادر أخرى أبرزها صحيفة الشرق الأوسط السعودية نفت ذلك وأكدت أنه سيُسجل في القائمة الأولية قبل انطلاق الموسم.