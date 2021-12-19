دورتموند يؤكدها: ريال مدريد يريد هالاند!

يستمر الحديث عن مسقبل النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وإمكانية الرحيل أو البقاء داخل ألمانيا الفترة المقبلة.



ويتوقع على نطاق واسع، رحيل هالاند عن دورتموند في نهاية الموسم الحالي في ظل صراع الأندية الأوروبية من أجل ضمه.



ريال مدريد يضع هالاند على رأس قائمة التعاقدات الصيفية المقبلة، وكذلك برشلونة وسط اهتمام من تشيلسي، وقطبي مانشستر.





ما هو الجديد بخصوص هالاند؟



كشف مايكل زورك، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، تطورات مستقبل هالاند، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعلم أن جميع الأندية الأوروبية الكبرى تريده وخاصةً ريال مدريد لأن اهتماماته تأكدت".

وأضاف: "أعتقد أن الدوري الإسباني سيكون مناسب له أكثر من الدوري الإنجليزي. لكن بشكل عام، نأمل أن يبقى".





ما هو وضع هالاند الأخير؟



النرويجي يرتبط بعقد مع دورتموند، حتى صيف 2024، في وجود شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، يسمح له بالرحيل خلال صيف 2022.



لا تزال قصة الشرط الجزائي في عقد هالاند محيرة مع عدم تأكيد أو نفي دورتموند أو حتى مينو رايولا الأمر، لكن من نغمة التصريحات التي تخرج من النادي الألماني يبدو أنه سيخضع لرغبة اللاعب بنهاية المطاف.

يجدر الإشارة إلى أن هالاند سجل هذا الموسم حتى الآن 19 هدفًا، 13 منهم في الدوري الألماني (ثالث الهدافين خلف روبرت ليفاندوفسكي وباتريك شيك) وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة في كأس ألمانيا.





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