دورتموند ينتظر قرار هالاند وأسبوعان يحسمان مستقبله

ينتظر نادي بوروسيا دورتموند الألماني قرار لاعبه النرويجي إرلينج هالاند سواء بالاستمرار خلال الموسم المقبل، أو الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

إدارة دورتموند، بقيادة الرئيس هانز يواخيم فاتسكه والمدير الرياضي مايكل زورك، ترغب في أن يقرر هالاند الاستمرار.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هالاند ووكيله الإيطالي مينو رايولا، ووالده من المنتظر أن يتخذوا القرار النهائي قبل نهاية أبريل الجاري.

قرار هالاند يترتب عليه تخطيط بوروسيا دورتموند للمستقبل، حيث توقفت في الوقت الحالي مفاوضات النادي للتعاقد مع واحد من الثنائي كريم أديمي أو نيكو شلوتربيك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشرط الجزائي لخروج هالاند يسري فقط لبضعة أسابيع أخرى، ولذلك، فإن اتخاذ القرار في أسرع وقت يعد ضرورة ملحة لجميع الأطراف المعنية بالصفقة.

الشرط الجزائي في عقد هالاند تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويعتبر ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي حتى الآن المرشحين المفضلين للتعاقد مع النرويجي الدولي.

كما لا يمكن استبعاد نادي برشلونة من سباق التعاقد مع هالاند، خاصة وأن النرويجي يعد هدفًا خاصًا لرئيس "البلوجرانا" جوان لابورتا، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني.

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