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دوري أبطال أوروبا

دورتموند يعمق جراح موناكو وأتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا مع كلوب بروج

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بروسيا دورتموند يفوز على موناكو في عُقر داره والروخيبلانكوس يسقط في التعادل السلبي أمام كلوب بروج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق بروسيا دورتموند الألماني انتصارًا خارج ملعبه على مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب لويس الثاني في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

هدفا المباراة أحرزهما اللاعب رافائيل جوريرو في الدقيقة الخامسة عشر والدقيقة 88 من عُمر المباراة.

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في نفس المجموعة تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي استضافها ملعب جان برايدال.

بهذه النتائج يتصدر بروسيا دورتموند المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة الذي تأهل أيضًا.

بينما يتذيل موناكو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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