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دورتموند يسعى لإعادة تجربة حكيمي مع ريال مدريد

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Getty Images
حكيمي تألق مع دورتموند
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بوروسيا دورتموند يسعى للتعاقد مع سيرخيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد، في صفقة شبيهة للتي ضم بها أشرف حكيمي من النادي الملكي.

دورتموند الصيف الماضي كان قد تعاقد مع حكيمي من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وتألق الظهير المغربي بشكل لافت مع وصيف البوندسليجا.

وذكرت "آس" أن دورتموند استفسر من ريال مدريد على إمكانية ضم ريجيلون، ووضع بند إعادة شراء للنادي الإسباني.

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وخرج ريجيلون من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان بعدما كان يشارك أساسياً مع سانتياجو سولاري الموسم الماضي.

وأشارت التقارير أن ريال مدريد قريب من ضم الظهير الأيسر فورلان ميندي من ليون، مما يقلص من فرص ريجيلون مع الفريق.

يذكر أن دورتموند كان قد تعاقد الشهر الماضي مع الظهير الأيسر لهوفنهايم والمنتخب الألماني نيكو شولز.

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