دورتموند يحرم باريس من خدمات جيريرو

الجدل مستمر حول مصير ماريو جوتزه

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني، عن اقتراب مدافع الفريق رافائيل جيريرو من التجديد.

جيريرو ارتبط كثيراً في الآونة الأخيرة بالرحيل عن صفوف دورتموند، والانتقال إلى نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.

زورك قال عن مستقبل اللاعب:"هناك موافقة مبدئية مع جيريرو حول التجديد حتى عام 2023".

ماريو جوتزه لاعب آخر في دورتموند تستمر الشكوك حول مصيره، حيث ينتهي عقده في صيف 2020، دون التجديد حتى الآن.

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المدير الرياضي للنادي الألماني قال عن جوتزه:"لا توجد أي تطورات حول موقفه في الوقت الحالي".

يذكر أن دورتموند يستعد لمواجهة صعبة أمام بايرليفركوزن السبت المقبل، بجولة جديدة من الدوري الألماني.