دورتموند يُحبط أوروبا كلها بشأن هالاند: لا شروط جزائية في عقده!

فجر الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عدم وجود شرط جزائي يسمح لإرلينج هالاند بالرحيل عن سيجنال إيدونا بارك في الصيف المقبل.

الصحف الألمانية دائمًا ما رددت أن عقد هالاند يمنحه حرية الانتقال أينما شاء في الصيف المقبل نظير شرط جزائي تبلغ قيمته بين 75 مليون إلى 90 مليون يورو فقط، لكن فاتسكه دحض هذه الشائعات تمامًا.

قائد نهضة دورتموند خلال اجتماع مساهمين الدوري الألماني أجاب على سؤال حول حقيقة الشرط الجزائي بقوله "لا يمكنني تأكيد ذلك، أكثر من 90% من عقود اللاعبين لدينا بدون شروط جزائية".

شبكة "شبورت 1" الألمانية بدورها عقّبت على تصريحات فاتسكه بتأكيد حقيقتها من جهة، والتأكيد على أن ما بين هالاند ودورتموند مجرد اتفاق شفهي حول السماح له بالرحيل العام المقبل على شرط الحصول على عرض مادي قوي.

الاتفاقات الشفهية في دورتموند ليست جديدة ودائمًا ما تحدث، والمثال الأخير كان جادون سانشو، ففي صيف 2020 وعدوه بالرحيل بالعام التالي إن أراد وتم الأمر بشروط مادية مقبولة لهم من قبل مانشستر يونايتد.

متى ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول؟ وهل يرحل إلى نادٍ آخر؟

وعلى هذا الأساس، سيحتاج أي نادٍ من المهتمين بالتعاقد مع هالاند التواصل مع إدارة دورتموند والاتفاق مع النادي الألماني حول قيمة بيعه، والتي لن تقل بأي حال من الأحوال عن 100 مليون يورو.

ويبدو أن التعاقد مع صاحب الـ20 عامًا سيكون صعبًا، فالآن ينبغي على النادي الطامح في التعاقد معه إلى الاتفاق مع إدارة دورتموند الصعبة ثم الاتفاق مع وكيله الشهير مينو رايولا حول الشروط الشخصية.

تبقى الإشارة إلى أن شبورت 1 أكدت أيضًا على سعي إدارة دورتموند للإبقاء على هالاند لعام آخر، وتستخدم ورقة المال لإقناعه بذلك من خلال زيادة راتبه السنوي ليصل إلى 18 مليون يورو.

هالاند عاد لتوه من إصابة أبعدته لمدة شهر عن الملاعب وسجل هدفًا في فولفسبورج هو الخمسين له في الدوري الألماني بخمسين مباراة، ويتطلع الآن لمباراة القمة أمام بايرن ميونخ يوم السبت المقبل.