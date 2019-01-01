رسميًا | دورتموند يُعلن ضم ظهير أيسر هوفنهايم

دورتموند بدأ عمله في السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بوروسيا دورتموند رسميًا ضمه لظهير أيسر هوفنهايم "نيكو شولز" مقابل 25 مليون يورو.

ووقع اللاعب عقدًا مع دورتموند يمتد حتى عام 2024 ليعود للعمل مع مدربه السابق لوسيان فافر، إذ سبق أن عملا معًا في بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويُعد صاحب الـ26 عامًا ظهير أيسر بخواص هجومية، ويلعب أحيانًا كجناح، وقد سجل هدفين وصنع 9 خلال 37 مباراة في جميع بطولات هذا الموسم.

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وتُعد تلك هي الصفقة الثانية لوصيف البوندسليجا للموسم المنقضي، إذ كان قد حول عقد الإعارة لباكو ألكاثير إلى شراء نهائي من برشلونة.

وعانى دورتموند كثيرًا من مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الأخير، خاصة بعد إصابة أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد، ولذا حرص النادي على دعمه سريعًا في إطار سعيه لتعزيز الصفوف حتى لا يبتعد كثيرًا عن بايرن ميونيخ النشط جدًا في السوق.