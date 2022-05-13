دورتموند: لا تنخدعوا.. لسنا نادي محمد صلاح!

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الشكل النهائي لقمصان فريق كرة القدم الأول لموسم 2022-2023 المقبل.

واثارت الصور الخارجة للقمصان الجديدة إعجاب العديد من المتابعين، الذين تروقهم الألوان الصفراء والسوداء لقميص أسود الفستفاليا، أحد أشهر الأندية الألمانية.

ولكن تعليقًا طريفًا أتى من حساب بوروسيا دورتموند باللغة العربية الذي أعاد تغريد الصور التي ظهر فيها ماركو رويس نجم دورتموند وأسطورته وأبرز لاعبيه في السنوات الأخيرة، كان نجم التعليقات بلا منازع.

تعليق طريف!

حساب بوروسيا دورتموند الرسمي كتب بالدارجة المصرية: "لا.. ليس المقاولون العرب!" في إشارة إلى النادي المصري الناشط في الدوري الممتاز والذي يعد من أعرق الفرق المصرية والإفريقية.

وجه الشبه هو أن المقاولون العرب يرتدي الألوان الصفراء والسوداء أيضًا وبشكل مخطط مثل قميص بوروسيا دورتموند الشهير، وهو ما استدعى هذه الطرفة التي لاقت استحسان المتابعين.

لا مش المقاولون العرب https://t.co/Goud7WoA5Q — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 13, 2022

وإلى جانب عراقته في الكرة المصرية والإفريقية، فإن المقاولون العرب هو النادي الذي بدأت منه نجومية الملك المصري محمد صلاح، وأيضًا نجم وسط آرسنال المتألق في الآونة الأخيرة محمد النني، إلى جانب عديد اللاعبين المميزين في تاريخ الكرة المصرية والعربية مثل الموهوب الأعسر عبد الستار صبري.

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