كشف سيباستيان كيل المدير الرياضي القادم لنادي بوروسيا دورتموند عن حقيقة العرض الخرافي الذي أكدت تقارير عديدة أن مانشستر سيتي قدمه لضم إرلينج هالاند.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن ناديه لم يتلق أي عروض بعض لرحيل اللاعب.

وقال كيل: "هناك شرط جزائي في عقد إرلينج هالاند يسمح له بالرحيل، هذا الأمر عُرف بالفعل، وهناك موعد نهائي لحسم الأمور".

وأضاف: "نحن نريد أن نتخذ القرار في أسرع وقت ممكن"، وعند سؤاله إذا ما كان مانشستر سيتي قد قدم عرضًا للحصول على اللاعب رد بحزم: "لا".

وربطت تقارير صحفية بوروسيا دورتموند بالحصول على خدمات اللاعب كريم أديمي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

وفي الوقت نفسه ارتبط إرلينج هالاند بالانتقال إلى عدة أندية، أبرزها كان مانشستر سيتي الذي بحسب تقارير قدم عرضًا لا يرفض للحصول على خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أنه وبحسب ما يفهم جول.كوم، فعقد هالاند لا يوجد به شرط جزائي رسمي، إنما هناك اتفاقًا بينه وبين الإدارة على الرحيل حال جاء له عرض بأكثر من 75 مليون يورو.