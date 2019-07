رسمياً - دورتموند يعلن رحيل شورله لسبارتك موسكو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن رحيل لاعبه أندري شورله لنظيره الروسي سبارتك موسكو.

الجناح الألماني قضى الموسم الماضي معاراً إلى فولهام، ومع هبوط الفريق وتوديعه للدوري الإنجليزي عاد مرة أخرى لدورتموند.

الحساب الرسمي للفريق على موقع "تويتر" كشف عن انتقال اللاعب لسبارتك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

André Schürrle will join @fcsm_official on loan until June 2020.



We wish him the best of luck. pic.twitter.com/WuV7OHCKUw