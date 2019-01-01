رويس: الموسم بدأ بشكل إيجابي

رويس يتحدث عن منافسة بوروسيا دورتموند على لقب البوندسليجا

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قال ماركو رويس نجم وقائد نادي بوروسيا دورتموند إن بداية الموسم بانتصارين تعد شيئًا إيجابيًا.

وكان دورتموند قد فاز على كولن بثلاثية في الجولة الماضية، بعد فوزه على أوجسبورج بخماسية في الجولة الأولى.

وفي الوقت الذي تصدر فيه بوروسيا دورتموند جدول الترتيب، قال ماركو رويس إن هذا الأمر إيجابي معنويًا على الأقل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضاف: "لقد كنا غير جيدين بالشكل المطلوب في الساعة الأولى من المباراة الأخيرة أمام كولن وارتكبنا العديد من الأخطاء"

وتابع: "ولكن في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز وهذا هو المهم في بداية الموسم، حتى نصل إلى أقوى مستوى لدينا يجب علينا تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط"

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يذكر أن ماركو رويس قد شارك في المواجهتين الأولتين في الدوري الألماني ويعيش فترة جيدة بعيدًا عن الإصابات في الوقت الحالي.