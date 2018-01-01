النتائج المباشرة
الانتقالات

خاص | صراع ألماني على ضم موهبة تشيلسي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
بروسيا دورتموند أم بايرن ميونخ؟ ما هي وجهة موهبة تشيلسي؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دخل نادي بروسيا دورتموند في سباق مع بايرن ميونخ لأجل التعاقد مع كولوم هودسون أودي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

هودسون صاحب الـ 18 عامًا يمتلك عقدًا مع تشيلسي لخمس سنوات كما أنّ ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، يود الحصول على خدماته.

ساري: هودسون أودوي قادر أن يكون أفضل لاعب في أوروبا

وعلم Goal أنّ بروسيا دورتموند قرر الدخول في مفاوضات مع تشيلسي لأجل الحصول على هودسون مستغلًا رغبة البلوز في التعاقد مع كريسيتان بوليسيتش.

اختيارات المحررين

ويمتلك نادي بايرن ميونخ خطة للتعاقد مع اللاعب وذلك لأجل تعويض رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن.

ويحاول نادي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني التعاقد مع الموهبة الشابة بعد تالقه خلال الفترة المقبلة.

ساري يرغب في الاحتفاظ باللاعب بعد تقديمه مستويات جيدة خلال الفترة الأحيرة.

الموضوع التالي:
موعد مباراة الزمالك ضد القطن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
إنتر يعلن إيقاف نيانجولان لأسباب سلوكية
الموضوع التالي:
نيس يحدد ثمن التخلى عن بالوتيلي
الموضوع التالي:
إيان رايت وإيمري يدافعان عن لاكازيت في خلافه مع النني
الموضوع التالي:
عماد السيد يقود الزمالك أمام القطن التشادي
إغلاق