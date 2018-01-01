خاص | صراع ألماني على ضم موهبة تشيلسي
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دخل نادي بروسيا دورتموند في سباق مع بايرن ميونخ لأجل التعاقد مع كولوم هودسون أودي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.
هودسون صاحب الـ 18 عامًا يمتلك عقدًا مع تشيلسي لخمس سنوات كما أنّ ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، يود الحصول على خدماته.
ساري: هودسون أودوي قادر أن يكون أفضل لاعب في أوروبا
وعلم Goal أنّ بروسيا دورتموند قرر الدخول في مفاوضات مع تشيلسي لأجل الحصول على هودسون مستغلًا رغبة البلوز في التعاقد مع كريسيتان بوليسيتش.
ويمتلك نادي بايرن ميونخ خطة للتعاقد مع اللاعب وذلك لأجل تعويض رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن.ميسي يستحوذ على الإحصاءات الخاصة بعام 2018 في الدوريات الخمس الكبرى 🔝
ويحاول نادي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني التعاقد مع الموهبة الشابة بعد تالقه خلال الفترة المقبلة.
ساري يرغب في الاحتفاظ باللاعب بعد تقديمه مستويات جيدة خلال الفترة الأحيرة.