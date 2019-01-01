ريبيري: بايرن ميونخ لا يحتاج سانشو

الجناح المخضرم يعتقد أن البافاري لديه ما يكفي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد فرانك ريبيري أسطورة بايرن ميونخ، أن جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، لا يستطيع اللعب بشكل أساسي مع النادي البافاري.

الدولي الفرنسي رحل عن بايرن الصيف الماضي، بعدما قضى 12 عاماً بصفوفه، وسانشو يعتبر أحد المرشحين لخلافته.

ومع ذلك لا يرى جناح فيورنتينا الحالي، أن بايرن يحتاج للتعاقد مع الدولي الإنجليزي، رغم مستواه المبهر مع دورتموند.

وقال ريبيري عن رأيه:"سانشو لاعب جيد ولكن بايرن لديه العناصر الكافية في هذا المركز، أين سيلعب بالفريق؟".

وأضاف:"هناك توماس مولر، سيرج جنابري، كينجسلي كومان، إيفان بيريشيتش وفيليب كوتينيو وروبرت ليفاندوفيسكي".

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وتابع:"أتمنى استمرار مستوى سانشو في التطور هذا العام، ولكني لا أرى مكاناً مضموناً له مع بايرن".

يذكر أن سانشو واصل تألقه بدورتموند هذا الموسم، بتسجيل 3 أهداف في 7 مباريات حتى الآن.