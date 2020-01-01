دورة مجمعة ومواسم متلاحمة .. الإعلان عن موعد تحديد مصير دوري أبطال أوروبا

تقارير صحفية تشير إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا قد لا يقام في إسطنبول كما كان من المقرر إقامته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص عودة بطولة دوري أبطال أوروبا عقب توقفها في الأسابيع الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الاتحاد الأوروبي قد قرر اتخاذ القرار النهائي حول موعد ومحل إقامة ما تبقى من البطولة منتصف شهر يونيو، بالتحديد يوم 17.

ووضع الاتحاد الأوروبي عدة مواعيد مبدئية في شهر أغسطس لاستئناف البطولة بعد انتهاء كل بطولات الدوريات المحلية في أوروبا، على أن يقام النهائي في الـ 29 من الشهر نفسه.

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وتمارس بعض الأندية الضغط في الوقت الحالي لترحيل موعد بداية الموسم الجديد، حيث ستعاني من تلاحم المواسم لو تم تنفيذ تلك الخطة.

كما حدد الاتحاد الأوروبي عدة مدن بديلة لإسطنبول سيتم نقل المباراة النهائية لها حال فشلت المفاوضات الحالية، جاء على رأسها عدة مدن ألمانية بالإضافة للشبونة في البرتغال.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يضع في حساباته فكرة إقامة ما تبقى من مباريات البطولة بنظام الدورة المجمعة في مكان واحد لسرعة حسم الموسم ولبدء الاستعداد للقادم في أسرع وقت ممكن.

وتعاني إسطنبول من أزمة حادة على مستوى العوائد الاقتصادية حال استضافت النهائي، حيث سيكون خلف الأبواب المغلقة دون جماهير.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى هو الآخر لتنظيم النهائي من جديد على ملعبه لو تم التأكد رسميًا إلغاء فكرة استضافة تركيا له.

جدير بالذكر أن الدوري الألماني كان قد عاد بالفعل، وأعلن الإيطالي والإسباني والإنجليزي عن عودتهم في يونيو الجاري بينما كان الفرنسي قد انتهى بشكل نهائي وبتتويج باريس سان جيرمان لرفض الحكومة لفكرة عودة المباريات قبل سبتمبر القادم.