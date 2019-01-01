دوجلاس كوستا يتبرأ من مزاعم وكيل أعماله

الجناح البرازيلي يُكذب من تحدث بالنيابة عنه

تبرأ جناح يوفنتوس دوجلاس كوستا من التصريحات التي أدلى بها من زعم أنه وكيل أعماله، وادعى خلالها بأن صاحب الـ28 عامًا كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وادعى جيوفاني برانشيني، أنه تلقى عرضًا لا يُقاوم من قبل المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، إلا أن المدرب الجديد ماوريسيو ساري كان له رأي آخر، ما دفع إدارة البيانكونيري لرفض العرض الإنجليزي.

وردًا على هذه التصريحات التي أثارت عاصفة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، قال صاحب الشأن في مقطع فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي "أتحدث الآن لأنفي الأخبار التي لا أساس لها من الصحة التي نُشرت اليوم".

وأضاف "هذه الشائعات قالت إنني كنت في مفاوضات مع أندية أخرى في الميركاتو الصيفي الأخير، لكني أقول إنه منذ بداية هذا الموسم. كانت رغبتي واضحة للجميع وهي أنني أرغب في البقاء للفوز بالبطولات وبذل كل ما في وسعي بقميص يوفنتوس".

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ولم يكتف بذلك، بل نسف مصداقية برانشيني، بالإشارة إلى أنه لا يُدير أعماله كما زعم، وفي هذا الصدد قال "جونيور ميندوزا هو وكيلي الوحيد والشخص المصرح له بالتحدث نيابة عني".