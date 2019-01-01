دوجلاس كوستا: مستقبل نيمار؟ هو وحده من يعرفه

أكد دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس ومنتخب البرازيل، أنّ نيمار، جناح باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يعرف فريقه المستقبلي.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة إعادة نيمار إلى النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل.

وقال كوستا في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما هي خطة نيمار للموسم المقبل، أعتقد أنّ لا أحد يستطيع تحديد موقف اللاعب".

وتابع: "القرار خاص باللاعب وحده ولا أعتقد أنّ هناك أي دليل على تحديد مصيره أو وضعه خطته للموسم المقبل".

ساري يُعلق ضاحكاً على إذا كان يوفنتوس سيسمح له بعد ارتداء بدلة: "أفضل ملابسي الاعتيادية الرياضية وليس الرسمية، لم نتحدث صراحة في الأمر، في مثل عمري المهم هو أن لا تخرج عارياً" 😅



(📸: @juventusfc) pic.twitter.com/dPyDnHkUHO — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019

وحول إمكانية انضمام فيليبي كوتينيو إلى صفوف باريس سان جيرمان أشار كوستا إلى أنّ إمكانيات صاحبى الـ27 عامًا كبيرة ونجح في ليفربول ولكن لا يزال يبحث عن نفسه في برشلونة.

وتطرق كوستا للحديث عن المدرب الجديد ليوفنتوس، مارويسيو ساري، قائلًا: "لا أعرفه بشكل شخصي ولكني شاهدت ما قام به في نابولي وكان رائعًا للغاية".

واختتم : "طريقته مختلفة عن المدرب السابق ماسيلميانو أليجري ولكننا سوف نكون على أتم جاهزية لتقديم الأفضل وخاصة وأنّ لدينا العديد من الأسماء البارزة مثل كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا".

جدير بالذكر أنّ ساري تقدم رسميًا مدربًا ليوفنتوس اليوم، الأربعاء.