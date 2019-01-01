كأس العالم للسيدات
الانتقالات

دوجلاس كوستا: مستقبل نيمار؟ هو وحده من يعرفه

التعليقات()
Getty Images
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس ومنتخب البرازيل، أنّ نيمار، جناح باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يعرف فريقه المستقبلي.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة إعادة نيمار إلى النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل.

وقال كوستا في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما هي خطة نيمار للموسم المقبل، أعتقد أنّ لا أحد يستطيع تحديد موقف اللاعب".

وتابع: "القرار خاص باللاعب وحده ولا أعتقد أنّ هناك أي دليل على تحديد مصيره أو وضعه خطته للموسم المقبل".

اختيارات المحررين

وحول إمكانية انضمام فيليبي كوتينيو إلى صفوف باريس سان جيرمان أشار كوستا إلى أنّ إمكانيات صاحبى الـ27 عامًا كبيرة ونجح في ليفربول ولكن لا يزال يبحث عن نفسه في برشلونة.

وتطرق كوستا للحديث عن المدرب الجديد ليوفنتوس، مارويسيو ساري، قائلًا: "لا أعرفه بشكل شخصي ولكني شاهدت ما قام به في نابولي وكان رائعًا للغاية".

واختتم : "طريقته مختلفة عن المدرب السابق ماسيلميانو أليجري ولكننا سوف نكون على أتم جاهزية لتقديم الأفضل وخاصة وأنّ لدينا العديد من الأسماء البارزة مثل كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا".

جدير بالذكر أنّ ساري تقدم رسميًا مدربًا ليوفنتوس اليوم، الأربعاء.

إغلاق