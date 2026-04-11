دهشة جماعية بين مشجعي أياكس من أداء لاعب واحد: «لا يخرج من التشكيلة الأساسية أبدًا!»

أبدى مشجعو أياكس دهشتهم من أداء أوسكار غلوخ في مباراة السبت الماضي ضد هيراكليس. وقد نجح اللاعب الإسرائيلي في كسب إعجاب جماهير أمستردام بأدائه.

كان غلوخ قد تراجع إلى الهامش في أياكس بعد رحيل جون هيتينغا، لكنه شارك يوم السبت لأول مرة في التشكيلة الأساسية لأياكس تحت قيادة أوسكار غارسيا.

تقدم أياكس مبكراً بنتيجة 0-1 في ألميلو. سجل ميكا جودتس هدفاً رائعاً بعد خروج ريمكو باسفير من مرماه دون داعٍ. وسجل ستيفن بيرغويس الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.

لكن غلوخ هو اللاعب الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي. "غلوخ يلعب جيداً، لا يركض كثيراً بالكرة، يمرر كثيراً ويعود في الوقت المناسب. ربما تغيرت الأمور"، كما كتب أحدهم.

"لم أر غلوخ يركض بالكرة ولا مرة واحدة، متأخر قليلاً لكن الرسالة وصلت"، كتب آخر على X.

"لا تخرجوا غلوخ من التشكيلة الأساسية أبدًا، إنه لاعب رائع يجرؤ على تمرير الكرة إلى الأمام + يمكنه مراوغة لاعب واحد مما يوفر مساحة في الهجوم"، كما قيل أيضًا.