دل بوسكي يدافع عن إخفاقات الكرة الإسبانية الموسم الحالي

غياب إسباني عن النهائيات الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع فيسينتي دل بوسكي، مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، عن فرق الليجا بعد تغيبها عن نهائيات البطولات الأوروبية في الموسم الجاري.

وهيمنت أندية البريميرليج على نهائيي دوري الأبطال والدوي الأوروبي، إذ يلعب توتنهام مع ليفربول بالأولي، ويتواجه تشيلسي وأرسنال في الثاني.

وقال دل بوسكي في تصريحات للإعلام: "أنظر للسنوات العشرين الأخيرة، فيها فازت الأندية الإسبانية بخميس بالمائة من الألقاب بدوري الأبطال".

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وأضاف: "حتى إشبلية وأتلتيكو قدما عروض قوية وفازا بالدوري الأوروبي، بالإضافة لفياريال وديبورتيفو لا كورونيا ساهما في هيمنة الكرة الإسبانية في العقدين الأخيرين".

وخرج برشلونة هذا الموسم من دور نصف النهائي لدوري الأبطال، بينما ودع ريال مدريد وجاره أتلتيكو من الستة عشر، وغادر إشبيلية الدوري الأوروبي في دور الستة عشر أيضاً.

وتأهل برشلونة وقطبا مدريد، بالإضافة لفالنسيا للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا عن الكرة الإسبانية.