دليل GOAL للسفر إلى ريال مدريد عام 2026: باقات السفر ومعلومات عن ملعب سانتياغو برنابيو وتذاكر أيام المباريات ونصائح حول مدريد

منذ تأسيسه في عام 1902، وضعالمعايير القياسية لقمة كرة القدم الأوروبية، محققاً رقماً قياسياً في ألقابوالبطولات المحلية.

في قلب العاصمة الإسبانية، كان النادي موطناً للأساطير من دي ستيفانو إلى زيدان وكريستيانو رونالدو، مما خلق إرثاً يجذب ملايين المشجعين إلى ملعب سانتياغو برنابيو كل موسم لمشاهدة "الملكي" عن قرب. سواء كنت تبحث عن باقات سفر شاملة أو ترغب في حجز تذاكر الطيران وجولات الملعب، يوفر لك GOAL كل ما تحتاجه لتحويل حلم زيارة البرنابيو إلى حقيقة.

متى يلعب ريال مدريد؟ (جدول مباريات 2026)

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 7 أبريل 2026 - 21:00 ريال مدريد ضد بايرن ميونخ (UCL) سانتياغو برنابيو احجز الآن 12 أبريل 2026 - 17:00 ريال مدريد ضد جيرونا سانتياغو برنابيو احجز الآن 22 أبريل 2026 (يحدد لاحقاً) ريال مدريد ضد ألافيس سانتياغو برنابيو احجز الآن 13 مايو 2026 - 20:00 ريال مدريد ضد ريال أوفييدو سانتياغو برنابيو احجز الآن 24 مايو 2026 (يحدد لاحقاً) ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو سانتياغو برنابيو احجز الآن

هل يمكنني حجز باقات سفر لريال مدريد؟

تقدم منصة SportsBreaks، المورد الرسمي لتذاكر ريال مدريد، باقات شاملة ترفع عن كاهلك عناء التخطيط لرحلتك إلى سانتياغو برنابيو. تتيح هذه الباقات للمشجعين الحصول على تجربة متكاملة تشمل:

تذاكر مباريات رسمية: تضمن كل باقة تذاكر عامة رسمية ومضمونة، مع خيارات ترقية للمقاعد الجانبية.

الإقامة الفندقية: تشمل الباقات إقامة لليلة واحدة على الأقل في فنادق وسط المدينة، لتكون في أفضل موقع لاستكشاف مدريد.

تجربة ملكية: كرة قدم عالمية وأجواء حماسية لا تُنسى في واحدة من أكثر مدن العالم سحراً.

كم تكلفة السفر لمشاهدة ريال مدريد؟

التاريخ المباراة سعر الباقة يبدأ من الرابط 12 أبريل 2026 ريال مدريد ضد جيرونا £489.00 عرض الباقة 22 أبريل 2026 ريال مدريد ضد ألافيس £548.00 عرض الباقة 13 مايو 2026 ريال مدريد ضد ريال أوفييدو £420.00 عرض الباقة 24 مايو 2026 ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو £440.00 عرض الباقة

كيفية الحصول على تذاكر ريال مدريد؟

المكان الأول للبحث هو الموقع الرسمي للنادي. ومع ذلك، تنفد التذاكر بسرعة كبيرة حيث تُعطى الأولوية للأعضاء (Socios) ثم حاملي بطاقات Madridista Premium.

إذا كانت التذاكر محجوزة بالكامل، توفر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub و SeatPick خيارات تبدأ من 95 يورو، وهي مثالية للمشجعين الدوليين الذين يحتاجون لتأمين مقاعدهم دون الحاجة لعضوية.

كم تبلغ أسعار التذاكر؟

المباريات العادية: تبدأ التذاكر من 50 إلى 75 يورو في المدرجات العليا.

مباريات الفئة الأولى (ديربي مدريد / دوري الأبطال): تبدأ الأسعار عادةً من 120 يورو .

باقات الضيافة: تبدأ الفئة الفضية من 300 يورو، بينما قد تتجاوز الفئة الذهبية 900 يورو.

كل ما تريد معرفته عن ملعب سانتياغو برنابيو

يعد الاستاد الآن معجزة هندسية حديثة بعد التجديد، حيث يتسع لـ 85,000 متفرج. يتميز بواجهة فولاذية مذهلة وسقف قابل للطي بالكامل، مما يضمن إقامة المباريات في أفضل الظروف الجوية.

لا تفوت حجز جولة سانتياغو برنابيو لرؤية غرفة الكؤوس (التي تضم 15 لقباً في دوري الأبطال!) وغرف الملابس والمنصة الرئاسية.

في يوم المباراة، تعتبر الحانات المحيطة بشارع Calle de Marceliano Santa María هي المقصد الأول للمشجعين، حيث يجتمع الآلاف لغناء الأهازيج واستقبال حافلة الفريق.

نصائح السفر إلى مدريد

كيف تصل إلى هناك؟

يمكنك الطيران مباشرة إلى مطار مدريد-باراخاس (MAD). يعتبر شهر أبريل حالياً هو الأرخص للسفر في عام 2026، مع توفر رحلات بأسعار تنافسية عند الحجز المسبق.

أين تقيم في مدريد؟

منطقة Chamartín: للقرب المباشر من الملعب.

مناطق Sol أو Gran Vía: إذا كنت تبحث عن الأجواء السياحية، وهي قريبة من الخط 10 للمترو الذي يوصلك للملعب في 15 دقيقة.

كيف تتنقل في المدينة؟

مدريد تمتلك واحدة من أنظف وأكفأ شبكات النقل في أوروبا. الخط 10 (اللون الأزرق) في المترو يأخذك مباشرة إلى محطة Santiago Bernabéu أمام الملعب تماماً.

ابقَ على اتصال أثناء رحلتك

