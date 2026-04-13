Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
General view inside the stadium prior to the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and RC Celta de VigoGetty Images
باقات السفر لمشاهدة ريال مدريدتذاكر مباريات ريال مدريد 2026
نيهال أبو زيد

دليل GOAL للسفر إلى ريال مدريد عام 2026: باقات السفر ومعلومات عن ملعب سانتياغو برنابيو وتذاكر أيام المباريات ونصائح حول مدريد

تسوّق مع جول
Travel
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عند السفر لمشاهدة مباريات فريق «رويالز» مباشرةً

منذ تأسيسه في عام 1902، وضع ريال مدريد المعايير القياسية لقمة كرة القدم الأوروبية، محققاً رقماً قياسياً في ألقاب دوري أبطال أوروبا والبطولات المحلية.

في قلب العاصمة الإسبانية، كان النادي موطناً للأساطير من دي ستيفانو إلى زيدان وكريستيانو رونالدو، مما خلق إرثاً يجذب ملايين المشجعين إلى ملعب سانتياغو برنابيو كل موسم لمشاهدة "الملكي" عن قرب. سواء كنت تبحث عن باقات سفر شاملة أو ترغب في حجز تذاكر الطيران وجولات الملعب، يوفر لك GOAL كل ما تحتاجه لتحويل حلم زيارة البرنابيو إلى حقيقة.

متى يلعب ريال مدريد؟ (جدول مباريات 2026)

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
7 أبريل 2026 - 21:00ريال مدريد ضد بايرن ميونخ (UCL)سانتياغو برنابيواحجز الآن
12 أبريل 2026 - 17:00ريال مدريد ضد جيروناسانتياغو برنابيواحجز الآن
22 أبريل 2026 (يحدد لاحقاً)ريال مدريد ضد ألافيسسانتياغو برنابيواحجز الآن
13 مايو 2026 - 20:00ريال مدريد ضد ريال أوفييدوسانتياغو برنابيواحجز الآن
24 مايو 2026 (يحدد لاحقاً)ريال مدريد ضد أتلتيك بلباوسانتياغو برنابيواحجز الآن

هل يمكنني حجز باقات سفر لريال مدريد؟

تقدم منصة SportsBreaks، المورد الرسمي لتذاكر ريال مدريد، باقات شاملة ترفع عن كاهلك عناء التخطيط لرحلتك إلى سانتياغو برنابيو. تتيح هذه الباقات للمشجعين الحصول على تجربة متكاملة تشمل:

  • تذاكر مباريات رسمية: تضمن كل باقة تذاكر عامة رسمية ومضمونة، مع خيارات ترقية للمقاعد الجانبية.
  • الإقامة الفندقية: تشمل الباقات إقامة لليلة واحدة على الأقل في فنادق وسط المدينة، لتكون في أفضل موقع لاستكشاف مدريد.
  • تجربة ملكية: كرة قدم عالمية وأجواء حماسية لا تُنسى في واحدة من أكثر مدن العالم سحراً.

كم تكلفة السفر لمشاهدة ريال مدريد؟

التاريخالمباراةسعر الباقة يبدأ منالرابط
12 أبريل 2026ريال مدريد ضد جيرونا£489.00عرض الباقة
22 أبريل 2026ريال مدريد ضد ألافيس£548.00عرض الباقة
13 مايو 2026ريال مدريد ضد ريال أوفييدو£420.00عرض الباقة
24 مايو 2026ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو£440.00عرض الباقة

كيفية الحصول على تذاكر ريال مدريد؟

المكان الأول للبحث هو الموقع الرسمي للنادي. ومع ذلك، تنفد التذاكر بسرعة كبيرة حيث تُعطى الأولوية للأعضاء (Socios) ثم حاملي بطاقات Madridista Premium.

إذا كانت التذاكر محجوزة بالكامل، توفر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub و SeatPick خيارات تبدأ من 95 يورو، وهي مثالية للمشجعين الدوليين الذين يحتاجون لتأمين مقاعدهم دون الحاجة لعضوية.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

كم تبلغ أسعار التذاكر؟

  • المباريات العادية: تبدأ التذاكر من 50 إلى 75 يورو في المدرجات العليا.
  • مباريات الفئة الأولى (ديربي مدريد / دوري الأبطال): تبدأ الأسعار عادةً من 120 يورو.
  • باقات الضيافة: تبدأ الفئة الفضية من 300 يورو، بينما قد تتجاوز الفئة الذهبية 900 يورو.

كل ما تريد معرفته عن ملعب سانتياغو برنابيو

يعد الاستاد الآن معجزة هندسية حديثة بعد التجديد، حيث يتسع لـ 85,000 متفرج. يتميز بواجهة فولاذية مذهلة وسقف قابل للطي بالكامل، مما يضمن إقامة المباريات في أفضل الظروف الجوية.

لا تفوت حجز جولة سانتياغو برنابيو لرؤية غرفة الكؤوس (التي تضم 15 لقباً في دوري الأبطال!) وغرف الملابس والمنصة الرئاسية.

في يوم المباراة، تعتبر الحانات المحيطة بشارع Calle de Marceliano Santa María هي المقصد الأول للمشجعين، حيث يجتمع الآلاف لغناء الأهازيج واستقبال حافلة الفريق.

نصائح السفر إلى مدريد

كيف تصل إلى هناك؟

يمكنك الطيران مباشرة إلى مطار مدريد-باراخاس (MAD). يعتبر شهر أبريل حالياً هو الأرخص للسفر في عام 2026، مع توفر رحلات بأسعار تنافسية عند الحجز المسبق.

أين تقيم في مدريد؟

  • منطقة Chamartín: للقرب المباشر من الملعب.
  • مناطق Sol أو Gran Vía: إذا كنت تبحث عن الأجواء السياحية، وهي قريبة من الخط 10 للمترو الذي يوصلك للملعب في 15 دقيقة.

كيف تتنقل في المدينة؟

مدريد تمتلك واحدة من أنظف وأكفأ شبكات النقل في أوروبا. الخط 10 (اللون الأزرق) في المترو يأخذك مباشرة إلى محطة Santiago Bernabéu أمام الملعب تماماً.

ابقَ على اتصال أثناء رحلتك

التواصل ضروري للتنقل ومشاركة صور المباراة. نوصي باستخدام eSIM.sm التي توفر شرائح إلكترونية تبدأ من 6 دولارات فقط وبسرعات 5G فائقة.

كما نوصي باستخدام NordVPN لتأمين بياناتك عند استخدام شبكات الواي فاي العامة في الفنادق أو المقاهي، وللوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من بلدك دون قيود جغرافية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

بالنسبة للغالبية العظمى من المشجعين الدوليين، تعتبر باقة السفر هي الخيار الأفضل. فهي تضمن لك تذكرة المباراة والفندق في حجز واحد، وهو أمر حيوي لأن تذاكر ريال مدريد غالباً ما تُباع بالكامل لأعضاء النادي (Socios) قبل طرحها للجمهور العام. ورغم أن الحجز المنفرد قد يكون أرخص أحياناً، إلا أن الباقات عبر مزودي الخدمة مثل SportsBreaks توفر لك راحة البال والحماية من تقلبات الأسعار المفاجئة.

 

هذا فخ شائع يقع فيه المسافرون؛ حيث يتم جدولة مباريات الدوري الإسباني مبدئياً يوم الأحد بشكل افتراضي. أما التاريخ والوقت الدقيق، فلا يتم تأكيدهما عادةً إلا قبل أسبوعين إلى 4 أسابيع من موعد الانطلاق. لتكون في أمان، نوصي بالوصول إلى مدريد يوم الجمعة والبقاء حتى يوم الاثنين لضمان عدم تفويت المباراة في حال تم تغيير موعدها لأسباب تتعلق بجدول البث التلفزيوني.

نعم، ولكن مع وجود بعض القيود. في أيام المباريات، عادةً ما تغلق جولة البرنابيو (Tour Bernabéu) أبوابها قبل 5.5 ساعة من ركلة البداية. ستتمكن من رؤية المتحف والإطلالات البانورامية، لكن غرف تبديل الملابس ونفق اللاعبين المؤدي للملعب تكون مغلقة عادةً لتحضيرات الفريق. للحصول على التجربة الكاملة "خلف الكواليس"، يفضل اختيار يوم لا تقام فيه مباراة.