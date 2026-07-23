دليل شامل: كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية لدوري الملوك

لم تشهد كرة القدم قط بطولة تشبه "كأس العالم للأندية لدوري الملوك" (Kings World Cup Clubs). تجمع هذه المسابقة أفضل الفرق من كل حدب وصوب في عالم "دوري الملوك"، وتتوج أفضل نادي لكرة القدم للصالات (7 ضد 7) في العالم، حيث يتصارع الأبطال المحليون والفائزون بالألقاب القارية من أجل المجد العالمي على مدار أسبوع من الإثارة عالية الكثافة.

تتجه بطولة هذا العام إلى إيطاليا لأول مرة، حيث يتنافس 16 نادياً من إسبانيا، البرازيل، المكسيك، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بين 26 يوليو و1 أغسطس. يعود حامل اللقب فريق "لوس ترونكوس" (Los Troncos FC) متطلعاً للحفاظ على عرشه، لكنه يواجه منافسة شرسة من أضخم الأسماء في هذه الرياضة، بما في ذلك أندية مدعومة من لامين يامال، نيمار جونيور، خاميس رودريغيز، وغيرهم من أساطير كرة القدم.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن بطولة "كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026".

ما هي بطولة كأس العالم للأندية لدوري الملوك؟





KINGS LEAGUE





تُعد بطولة "كأس العالم للأندية لدوري الملوك" أضخم مسابقة للأندية في تقويم "دوري الملوك"، إذ تجمع الأبطال والفرق الرائدة من كل مسابقات "دوري الملوك" حول العالم لتتويج بطل العالم الذي لا يقبل الجدل في هذه الرياضة.

وعلى عكس "كأس العالم للمنتخبات لدوري الملوك" (Kings World Cup Nations)، التي تتنافس فيها الدول ضد بعضها البعض، فإن "كأس العالم للأندية لدوري الملوك" تشهد معركة بين الأندية المحلية من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، المكسيك، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل المجد الدولي. أُقيمت البطولة لأول مرة في عام 2024 وسرعان ما أصبحت القمة الكروية للأندية داخل منظومة "دوري الملوك".

بالنسبة لنسخة عام 2026، تم تقليص البطولة لتضم 16 فريقاً، حيث تم انتزاع بطاقات التأهل من خلال النجاح في الدوريات المحلية والفوز بالكؤوس القارية بدلاً من دعوات بطاقات التأهل الحر (Wildcard). يعود حامل اللقب فريق "لوس ترونكوس" (Los Troncos FC) بعد أن رفع الكأس في باريس العام الماضي، حيث تغلب على فريق "بورسينوس" (Porcinos FC) في نهائي إسباني خالص.

تأسس "دوري الملوك" على يد جيرارد بيكيه، وأعاد تقديم كرة القدم من خلال دمج أسلوب السبعات التقليدي بقواعد مبتكرة مثل الأسلحة السرية، البطاقات المغيرّة لمجريات اللعب، وركلات الترجيح الحماسية. وتظل هذه العناصر الفريدة في قلب بطولة كأس العالم للأندية لدوري الملوك، مما يخلق بطولة يمكن أن تتغير فيها كل مباراة في لحظة عين.

تُقام بطولة عام 2026 في إيطاليا من 26 يوليو إلى 1 أغسطس، حيث تطارد الأندية الجائزة الكبرى في كرة قدم "دوري الملوك" والفرصة لإثبات أنفسهم كأفضل فريق في العالم.

ما هو نظام بطولة كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026؟

تتميز بطولة "كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026" بنظام جديد يضم 16 فريقاً، تم تخفيضه من 32 فريقاً في النسخ السابقة. وبدلاً من البدء بجدول خروج المغلوب المباشر، يضمن كل نادٍ خوض أكثر من مباراة واحدة بفضل مرحلة سويسرية افتتاحية، قبل أن تنتقل البطولة إلى مرحلة خروج المغلوب التقليدية.

المرحلة الافتتاحية

تبدأ البطولة بثلاث جولات:

الجولة الأولى (Round 1)

الجولة الثانية (Round 2)

جولة الفرصة الأخيرة (Last Chance)

تبدأ جميع الفرق الـ 16 في الجولة الأولى، مع ضمان القرعة عدم تواجه أندية من نفس الدوري المحلي في مباراتها الافتتاحية.

الفرق التي تفوز بمباراتها الافتتاحية تنتقل إلى "مسار الفائزين"، بينما تهبط الفرق المهزومة إلى "مسار الخاسرين".

في الجولة الثانية، الأندية التي تحسن رصيدها إلى (2-0) تتأهل تلقائياً إلى الدور ربع النهائي. أما الفرق التي تتراجع إلى (0-2) ف تُستبعد من المسابقة. ثم تلتقي الفرق المتبقية في جولة "الفرصة الأخيرة"، حيث يطالب الفائزون بالمقاعد الأربعة الأخيرة في مرحلة خروج المغلوب، ويتجه الخاسرون إلى ديارهم.

مرحلة خروج المغلوب

تتأهل الأندية الثمانية المتبقية إلى جدول خروج المغلوب أحادي القضاء يتكون من:

الدور ربع النهائي

الدور نصف النهائي

المباراة النهائية

تُكافأ الأندية الأربعة التي بلغت الدور ربع النهائي برصيد مثالي (2-0) بسحبها ضد الفرق التي تقدمت عبر جولة "الفرصة الأخيرة"، مما يمنحها ميزة مقابل بدايتها القوية في البطولة.

سيُتوج الفائز في النهائي يوم 1 أغسطس بطلاً لـ "كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026".

ما هي الفرق التي تأهلت لكأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026؟

تأهل 16 نادياً من سبع مسابقات لـ "دوري الملوك" إلى كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026، حيث تم كسب المقاعد عبر ألقاب الدوريات المحلية، النجاح في الكؤوس القارية، والأداء القوي طوال الموسم المنتظم.





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يعكس هذا الجدول مدى السرعة التي يتوسع بها "دوري الملوك"، مع ممثلين من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، المكسيك، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جميعهم يطاردون لقب أبطال العالم.

Los Troncos FC (إسبانيا): يعود حامل لقب كأس العالم للأندية لدوري الملوك متطلعاً للحفاظ على عرشه بعد رفع الكأس في باريس العام الماضي. يرأسه صانع المحتوى الإسباني Perxitaa ، وقد أصبح "لوس ترونكوس" أحد أكثر أندية دوري الملوك نجاحاً، وتأهل أيضاً عن طريق الفوز بـ (Kings League Spain Split 6).

Porcinos FC (إسبانيا): أحد أضخم العلامات التجارية في دوري الملوك، يقود فريق "بورسينوس" نجم البث المباشر Ibai Llanos . حجز النادي مقعده بالفوز بـ (Kings Cup Europe)، مضيفاً كأساً أخرى لواحد من أكثر الفرق تتويجاً في المسابقة.

FURIA FC (البرازيل): مدعوماً من أسطورة كرة القدم نيمار جونيور ، ضمن فريق "فوريا" التأهل بالفوز بـ (Kings Cup Americas). وسرعان ما أصبح الفريق البرازيلي أحد أبرز المرشحين للبطولة بفضل مزيجه من اللاعبين النخبة والنجومية العالمية.

DR7 FC (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا): يحمل اسم ويرأسه خاميس رودريغيز ، يصل فريق "DR7 FC" كبطل لـ (Kings Cup MENA). ساهم مشاركة لاعب الوسط الكولومبي في ترسيخ المسابقة في الشرق الأوسط وجعل فريق DR7 أحد الأندية الرائدة في المنطقة.

FWZ (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا): تأهل فريق "FWZ" كوصيف لـ (Kings Cup MENA)، حاصداً المقعد الثاني للمنطقة في كأس العالم للأندية ومكملاً حضوراً قوياً لأحدث مسابقات دوري الملوك.

No Rules FC (ألمانيا): أول بطل على الإطلاق لـ (Kings League Germany)، يمثل فريق "نو رولز" إحدى أسرع أسواق الدوري نمواً بعد إبهار الجميع طوال الموسم الألماني الافتتاحي.

Karasu (فرنسا): يصل فريق "كاراسو" إلى إيطاليا كبطل لـ (Kings League France) بعد الفوز بأول لقب محلي للبلاد وليصبح أمل فرنسا الرئيسي في رفع كأس العالم للأندية.

Alpak FC (إيطاليا): ستمثل الدولة المستضيفة عن طريق فريق "الباك"، الفائز بـ (Kings League Italy Split 2). اللعب أمام الجماهير المحلية قد يجعلهم أحد أخطر فرق البطولة.

DesimpaiN (البرازيل): كسب فريق "ديسيمباين" التأهل بحصد لقب (Kings League Brazil Split 2) ويمنح البرازيل منافساً حقيقياً ثانياً على النجاح الدولي.

Aniquiladores FC (المكسيك): أحد أكثر أندية المكسيك شهرة، تأهل فريق "أنيكيلادوريس" بالفوز بـ (Kings League Openbank Mexico Split 4)، مواصلاً سمعته كمنافس دائم على الألقاب.

Ultimate Móstoles (إسبانيا): يرأسه حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس ، تأهل فريق "أولتيميت موستوليس" كأحد أعلى الأندية تصنيفاً في إسبانيا طوال الموسم المحلي، وسيكون متوقعاً منه مرة أخرى المنافسة بقوة في مراحل متقدمة من البطولة.

La Capital CF (إسبانيا): ضمن فريق "لا كابيتال" التأهل من خلال أدائه الثابت في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مجهّزاً إسبانيا بممثل رابع في البطولة.

Underdogs FC (إيطاليا): أحد الأندية البارزة في إيطاليا خلال الموسم المنتظم، كسب فريق "أندر دوغز" مقعده بالإنهاء ضمن أفضل الفرق أداءً في البلاد.

Stallions (إيطاليا): بقيادة أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي ، يكمل فريق "ستاليونز" ثلاثي الممثلين لإيطاليا بعد التأهل من خلال حملتهم في الدوري المحلي.

G3X FC (البرازيل): حصدت المؤسسة البرازيلية الشهيرة "G3X FC" أحد أواخر مقاعد التأهل بفضل أدائها في الموسم المنتظم، مما يضمن إرسال البرازيل لثلاثة أندية إلى إيطاليا.

Atlético Parceros FC (المكسيك): يكمل النادي المدعوم كولومبياً قائمة المشاركين بعد ضمان المقعد الإضافي للمكسيك عبر حملته المحلية، مكملاً قائمة متنوعة تضم 16 فريقاً لبطولة عام 2026.

هذه بكل أريحية أقوى قائمة مشاركين في تاريخ "كأس العالم للأندية لدوري الملوك"، حيث يتنافس الأبطال المحليون، الفائزون القاريون، والأندية التي يرأسها بعض أكبر الأسماء في كرة القدم على الجائزة الكبرى لهذه الرياضة.

متى تُقام بطولة كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026؟

تُقام بطولة "كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026" على مدار سبعة أيام، تبدأ يوم الأحد 26 يوليو وتختتم بالنهائي يوم السبت 1 أغسطس في إيطاليا. تم ضغط البطولة في أسبوع مليء بالإثارة، مع إقامة المباريات كل يوم حيث تتصارع الأندية لتصبح بطلة العالم.

الجدول الزمني كالتالي:

التاريخ المرحلة الأحد، 26 يوليو الجولة الأولى (Round 1) الإثنين، 27 يوليو الجولة الثانية (Round 2) الثلاثاء، 28 يوليو الجولة الثانية (Round 2) الأربعاء، 29 يوليو يوم راحة الخميس، 30 يوليو جولة الفرصة الأخيرة (Last Chance) الجمعة، 31 يوليو الدور ربع النهائي السبت، 1 أغسطس الدور نصف النهائي والمباراة النهائية

أين يمكنني مشاهدة بطولة كأس العالم للأندية لدوري الملوك؟

يتوفر "دوري الملوك" للمشاهدة على الهواء مباشرة عبر منصة DAZN في معظم الأسواق الدولية.

تحتفظ DAZN بحقوق البث في المناطق في جميع أنحاء العالم، باستثناء البرازيل، غويانا الفرنسية، غوادلوب، مارتينيك، سان بارتيلمي، سان مارتان، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، البرتغال، الولايات المتحدة، الكاريبي، أمريكا الوسطى، أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، وإسرائيل، حيث تطبق ترتيبات بث محلية.

يمكن للمشجعين في المناطق المؤهلة مشاهدة كل مباراة مباشرة من خلال تطبيق DAZN أو عبر DAZN.com، المتاح على الشاشات الذكية، الأجهزة المحمولة، الأجهزة اللوحية، أجهزة البث، أجهزة ألعاب الفيديو، ومتصفحات الويب.

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