من المقرر أن يكون كأس العالم 2026 علامة تاريخية فارقة لكرة القدم في الشرق الأوسط. فمع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، تأهل عدد قياسي يبلغ ثمانية منتخبات عربية للمنافسة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

من "أسود الأطلس" في المغرب الساعين لتكرار بطولاتهم في 2022، إلى الأردن الذي يسجل ظهوراً خرافياً لأول مرة، فإن الحضور الإقليمي في أمريكا الشمالية غير مسبوق. تقدم لكم GOAL الدليل القاطع لكل مشجع يسافر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مغطياً جداول المباريات، لوجستيات الملاعب، ونصائح السفر الأساسية.









ما هي المنتخبات العربية التي تأهلت لكأس العالم 2026؟

حجزت ثماني دول مقاعدها رسمياً، وهو ما يمثل أعلى حضور عربي في تاريخ الفيفا:

المغرب: أبطال نصف نهائي 2022 يعودون كقوة عالمية كبرى.

مصر: يقود محمد صلاح الفراعنة بحثاً عن طفرة في الأدوار الإقصائية.

السعودية: يهدف "الصقور الخضر" للبناء على فوزهم التاريخي على الأرجنتين.

الجزائر: عودة "محاربي الصحراء" إلى المسرح العالمي بعد غياب 12 عاماً.

تونس: يجلب "نسور قرطاج" صلابتهم الدفاعية المعهودة.

قطر: تأهل مستضيفو نسخة 2022 بجدارة من خلال التصفيات الآسيوية.

العراق: عودة تاريخية لـ "أسود الرافدين" بعد 40 عاماً.

الأردن: الوافد الجديد للبطولة وأكبر قصة "حصان أسود" في التصفيات.

مباريات كأس العالم 2026: دور المجموعات للمنتخبات العربية

على المشجعين الذين يخططون لمسار رحلتهم ملاحظة المسافات الشاسعة بين المدن المستضيفة. إليك الجدول الكامل للمنتخبات العربية:

الجولة الأولى:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 13 يونيو قطر ضد سويسرا ملعب ليفاي، سان فرانسيسكو، أمريكا التذاكر 14 يونيو البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف، نيويورك/نيوجيرسي، أمريكا التذاكر 15 يونيو السويد ضد تونس ملعب BBVA، مونتيري، المكسيك التذاكر 15 يونيو بلجيكا ضد مصر ملعب لومين فيلد، سياتل، أمريكا التذاكر 16 يونيو السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك، ميامي، أمريكا التذاكر 17 يونيو العراق ضد النرويج ملعب جيلويت، بوسطن، أمريكا التذاكر 17 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر GEHA فيلد، كنساس سيتي، أمريكا التذاكر 17 يونيو النمسا ضد الأردن ملعب ليفاي، سان فرانسيسكو، أمريكا التذاكر

الجولة الثانية:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 18 يونيو كندا ضد قطر ملعب BC Place، فانكوفر، كندا التذاكر 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيلويت، بوسطن، أمريكا التذاكر 21 يونيو تونس ضد اليابان ملعب BBVA، مونتيري، المكسيك التذاكر 21 يونيو إسبانيا ضد السعودية ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا، أمريكا التذاكر 21 يونيو نيوزيلندا ضد مصر ملعب BC Place، فانكوفر، كندا التذاكر 22 يونيو فرنسا ضد العراق ملعب فيلادلفيا، فيلادلفيا، أمريكا التذاكر 22 يونيو الأردن ضد الجزائر ملعب ليفاي، سان فرانسيسكو، أمريكا التذاكر

الجولة الثالثة:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 24 يونيو البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب سياتل، سياتل، أمريكا التذاكر 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب أتلانتا، أتلانتا، أمريكا التذاكر 25 يونيو تونس ضد هولندا ملعب كنساس سيتي، كنساس سيتي، أمريكا التذاكر 26 يونيو السنغال ضد العراق ملعب تورونتو، تورونتو، كندا التذاكر 26 يونيو الرأس الأخضر ضد السعودية ملعب هيوستن، هيوستن، أمريكا التذاكر 26 يونيو مصر ضد إيران ملعب سياتل، سياتل، أمريكا التذاكر 27 يونيو الجزائر ضد النمسا ملعب كنساس سيتي، كنساس سيتي، أمريكا التذاكر 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين ملعب دالاس، دالاس، أمريكا التذاكر

كيف تشتري تذاكر المنتخبات العربية في كأس العالم 2026؟

بعد انتهاء قرعة التذاكر والمبيعات المسبقة الكبرى، يتطلب تأمين مقعد لدعم الدول العربية الثماني نهجاً أكثر استراتيجية. الطلب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجاليات في أمريكا الشمالية وصل لأعلى مستوياته، لكن الطرق للملعب لا تزال مفتوحة.

إليك حالة توفر التذاكر الحالية للمشجعين العرب:

1. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

هذه هي النافذة الرسمية النهائية للشراء المباشر من الفيفا وهي نشطة حالياً.

آلية العمل: تباع التذاكر بنظام "من يأتي أولاً يُخدم أولاً" عبرFIFA.com/tickets.

استراتيجية للمشجعين العرب: يطرح الفيفا مخزوناً جديداً من التذاكر بشكل دوري حتى أيام المباريات. إذا ظهرت مباريات لدول مثل مصر أو المغرب "مباعة بالكامل"، تحقق من البوابة يومياً في الساعة 11:00 بتوقيت ET ( 19:00 بتوقيت مكة ). هذا هو الوقت الذي يتم فيه طرح الدفعات الجديدة غالباً.

2. سوق الفيفا الرسمي لإعادة البيع

هذه هي الطريقة الوحيدة الآمنة بنسبة 100% لشراء التذاكر من مشجعين آخرين بسعرها الأصلي.

الفائدة: تحميك من الاحتيال وتضمن أن التذكرة صالحة وباسمك.

المباريات المستهدفة: هذا هو خيارك الأفضل للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل "السعودية ضد أوروغواي" أو "الأردن ضد الأرجنتين". يظل السوق مفتوحاً حتى ساعة واحدة قبل انطلاق المباراة.

3. خيار الFIFA PASS

أداة حيوية للمشجعين المسافرين من الشرق الأوسط.

دعم التأشيرة: حاملو تذاكر كأس العالم 2026 المسافرون للولايات المتحدة مؤهلون للحصول على FIFA PASS، الذي يساعد في تسريع عملية مواعيد التأشيرة. تأكد من تجهيز معرف التذكرة (Ticket ID) لاستخدام هذا النظام فوراً إذا كنت لا تزال بحاجة لتأشيرة B1/B2.

4. الأسواق الثانوية

بينما توصي الفيفا بالقنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub نشطة للسوق الأمريكي.

الأدوار الإقصائية: إذا تأهلت منتخباتنا العربية لدور الـ 32 وما بعده، تصبح هذه المواقع غالباً المصدر الأساسي للمقاعد، وإن كانت الأسعار قد تتجاوز القيمة الاسمية.

تنبيه: تأكد دائماً من أن البائع يقدم ضمان "نقل عبر الجوال" (Mobile Transfer)، لأن جميع تذاكر 2026 رقمية تماماً ومتاحة فقط عبر تطبيق تذاكر الفيفا الرسمي.









كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

طبق الفيفا تسعيراً متغيراً لنسخة 2026. تبدأ التذاكر لدور المجموعات من 60 دولاراً (لفئات محددة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار المباراة النهائية إلى 6,730 دولاراً.

أدناه نطاقات الأسعار التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة دور المجموعات دور الـ 16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 $250 - $400 $600 - $1,200 $1,500 - $6,730 الفئة 2 $150 - $280 $400 - $800 $1,000 - $4,210 الفئة 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2,790 الفئة 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2,030

ما هي متطلبات السفر والدخول للمشجعين العرب في الدول المستضيفة؟

يتطلب التنقل بين ثلاث دول مستضيفة تخطيطاً دقيقاً. معظم المشجعين من الشرق الأوسط سيحتاجون:

أمريكا: تأشيرة زائر B1/B2 أو ESTA (لمزدوجي الجنسية المؤهلين).

كندا: تصريح سفر إلكتروني (eTA) للمسافرين المعفيين من التأشيرة أو تأشيرة زائر عادية.

المكسيك: العديد من جوازات السفر العربية تتطلب تأشيرة، إلا أن حاملي التأشيرة الأمريكية السارية غالباً ما يحصلون على دخول تلقائي.

نصيحة Goal: استخدم FIFA Fan ID (مشابه لبطاقة هيا) لتسهيل عبور الحدود. الرحلات الداخلية بين ميامي وسياتل قد تستغرق أكثر من 6 ساعات، لذا احجز باقات طيران "متعددة المدن" مبكراً لضمان أسعار أقل.





كيف تحصل على رحلات طيران لكأس العالم إلى أمريكا الشمالية؟

سواء كنت متوجهاً إلى لوس أنجلوس، تورونتو، أو مكسيكو سيتي، يجب عليك استخدام مواقع مقارنة الطيران مثل Skyscanner لمقارنة الأسعار عبر شركات الطيران العالمية وتأمين أرخص مقعد متاح.

بمجرد حجز رحلتك، فكر في إضافة خطة تأمين سفر مرنة للحماية من الإلغاءات غير المتوقعة.

احزم أمتعة خفيفة ولكن أحضر العناصر الأساسية مثل تذكرة المباراة، جواز السفر، وجدول الرحلة المطبوع. القيام بذلك سيسرع مرورك عبر الأمن.









أين تقيم لمباريات كأس العالم 2026؟

بينما تتوفر خيارات إقامة متنوعة، من المتوقع أن يكون الطلب في المدن المضيفة غير مسبوق، لذا فإن تأمين فندقك مبكراً ضروري للحصول على أفضل الأسعار وموقع قريب من الملاعب أو وسائل النقل.

يوفر Booking.com خيارات مرنة مثل الغرف القابلة للاسترداد ومرافق الدفع لاحقاً.









التنقل المحلي

في مدن مثل نيويورك، تورونتو، ولوس أنجلوس، توفر شبكات المترو والحافلات روابط مباشرة وبأسعار معقولة للملاعب.

تطبيقات النقل الذكية: قم بتحميل التطبيقات قبل المغادرة لتسهيل حجز التنقل بين مناطق المشجعين ومكان إقامتك.

استئجار السيارات: إذا كنت تخطط لمتابعة المنتخب القطري بين المدن المتجاورة، مثل المسافة القصيرة نسبياً بين هيوستن ودالاس، فإن استئجار سيارة يعد خياراً صلبًا.





ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

الدولة الملعب (اسم الفيفا) المدينة السعة كندا BC Place (ملعب فانكوفر) فانكوفر 54,500

BMO Field (ملعب تورونتو) تورونتو 45,000 المكسيك استاد أزتيكا (ملعب مكسيكو سيتي) مكسيكو سيتي 87,523

استاد أكرون (ملعب غوادالاخارا) غوادالاخارا 48,071

استاد BBVA (ملعب مونتيري) مونتيري 53,460 أمريكا مرسيدس-بنز (ملعب أتلانتا) أتلانتا 75,000

جيلويت (ملعب بوسطن) بوسطن 65,878

AT&T (ملعب دالاس) دالاس 92,967

NRG (ملعب هيوستن) هيوستن 72,220

أروهيد (ملعب كنساس سيتي) كنساس سيتي 76,640

SoFi (ملعب لوس أنجلوس) لوس أنجلوس 70,240

هارد روك (ملعب ميامي) ميامي 67,518

ميتلايف (ملعب نيويورك/نيوجيرسي) نيويورك/نيوجيرسي 87,157

لينكولن فاينانشال فيلد (ملعب فيلادلفيا) فيلادلفيا 69,328

ليفاي (ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو) سان فرانسيسكو 70,909

لومين فيلد (ملعب سياتل) سياتل 69,000



