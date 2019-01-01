دقيقة صمت قبل مباراة ألمانيا وبيلاروسيا لإحياء ذكرى رحيل إنكة

دقيقة حداد قبل مباراة ألمانيا وبيلاروسيا لمرور 10 سنوات على رحيل إنكة

أحيى لاعبو منتخب ألمانيا وبيلاروسيا ذكرى رحيل الحارس الدولي الألماني السابق روبيرت إنكة والذي فارق الحياة عام 2009

ووقف لاعبو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند دقيقة حداد قبل انطلاق مواجهتهما منذ أسبوعين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الألماني.

وقبل مواجهة ألمانيا وبيلاروسيا، وقف لاعبو المنتخبين والجمهور دقيقة صمت لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل حارس مرمى المنتخب الألماني السابق والذي مثل رحيله صدمة كبرى للجميع حينها.

وكان إنكة قد انتحر بعد معاناة شديدة مع الاكتئاب الذي بدأ قبل وفاته بحوالي ثلاثة أعوام ولم تفلح محاولاته هو وزوجته وكرة القدم للخروج منه.

وكان الحادث الذي تسبب في إصابة الحارس الألماني السابق بالاكتئاب هو موت ابنته بعد معاناتها مع مرض السرطان، في أمر لم يستطع إنكة تجاوزه.

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يذكر أن إنكة قد غاب عن ألمانيا في كأس الأمم الأوروبية 2008 بسبب الإصابة والتي زادت من حالته النفسية سوءًا.