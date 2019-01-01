الليجا

دقيقة حداد لأجل رييس وابنة إنريكي

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Getty Images
تشانا توفيت أمس عن عمر 9 أعوام..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

 

شهدت مباراة إشبيلية وسيلتا فيجو في الليجا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، دقيقة من الصمت والحداد

جاء ذلك تحية لتشانا ابنة لويس إنريكي التي توفيت بالأمس عن عمر 9 أعوام، بالإضافة إلى خوسيه أنتونيو رييس لاعب إشبيلية السابق الذي توفي في الأول من يونيو.

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وكان رييس قد فارق الحياة عن عمر يناهز 35 عاماً في حادث سير أليم.

فيما توفيت تشانا أمس بعد صراع مع سرطان العظام دام لـ6 أشهر.

وكان إنريكي قد استقال من تدريب إسبانيا بعد سلسلة متكررة من الغيابات لأسباب عائلية، نظراً لمرض ابنته.

يذكر أن تشانا حضرت مع والدها احتفالات الفوز بثلاثية 2015 الشهيرة مع برشلونة، إذ تواجدت في كامب نو وحملت العمل الكتالوني.

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