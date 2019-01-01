دقيقة حداد على روح بانكس في مباريات الكرة الإنجليزية

الحارس رحل عن عالمنا بسن الـ81

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، الوقوف دقيقة حدادًا على روح الحارس الراحل جوردون بانكس.

وتوفي الحارس الإنجليزي الفائز بلقب كأس العالم 1966 بقميص الأسود الثلاثة، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وستقام الأسبوع المقبل، مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والتي ستجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

◾️ وفاة حارس المرمى الإنجليزي جوردان بانكس عن عمر ناهز 81 عامًا



👈 لم يلعب بانكس لكبار إنجلترا التاريخيين، لكنه كان لاعبًا مهمًا للمنتخب خلال الستينات، وخاض مع الأسود الثلاثة 73 مباراة دولية أهمها بالطبع نهائي مونديال 1966 ضد ألمانيا والذي تفوق فيه الإنجليز 4-2 pic.twitter.com/If43Gf4acg — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وخاض بانكس 73 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، كما لعب لأندية ليستر سيتي وستوك سيتي.

بيليه: أنا سعيد بتصدي بانكس لكرتي!

وتأتي شهرة بانكس، بسبب التصدي التاريخي لرأسية الأسطورة البرازيلية بيلية، في كأس العالم 1970، والتي سميت بتصدى القرن.

واعتزل الحارس الإنجليزي في عام 1972 بعدما فقد أحد عينيه في حادث سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية.