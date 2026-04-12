دفعة قوية للنرويج قبل كأس العالم: نجم دوري أبطال أوروبا يحصل على الجنسية

تلقى المنتخب النرويجي دفعة قوية في طريقه إلى كأس العالم 2026. فقد حصل حارس المرمى نيكيتا هايكين، لاعب نادي بودو/غليمت، منذ بضعة أيام على الجنسية النرويجية، ومن المرجح أن يحصل على مكان في تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

ولد هايكن قبل ثلاثين عامًا في إسرائيل، لوالدين روسيين. وعندما كان هايكن في الثانية من عمره، عادت عائلته إلى روسيا. وفي سنوات شبابه، مثل العديد من منتخبات الشباب الروسية.

ولم يصل إلى اللعب في المنتخب الأول. في عام 2015، تم استدعاؤه للمرة الأولى والوحيدة. ولم يصل إلى الظهور لأول مرة مع روسيا، لأنه بقي على مقاعد البدلاء في كلتا المباراتين.

يلعب هايكين منذ عام 2019 مع بودو، حيث أصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه. حقق الحارس نجاحات أوروبية، كان أبرزها حملة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وصل الفريق النرويجي إلى دور الـ16 بفضل هايكين.

على الرغم من أدائه مع الفريق النرويجي المفاجئ، إلا أن استدعاءه للمنتخب الروسي كان بعيد المنال للغاية في السنوات الأخيرة. وكان ذلك مرتبطاً بشكل كامل بدعمه الصريح لأوكرانيا ومواقفه ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حقيقة أن هايكين لم يشارك في أي مباراة دولية مع روسيا تجعل انتقاله إلى الجنسية النرويجية في كرة القدم مجرد إجراء شكلي لدى الفيفا.

إن إمكانية استدعاء هايكين للعب في الفترة الدولية القادمة يمثل دفعة قوية للمنتخب الوطني. عادةً ما يكون أوريان نيلاند الحارس الأول بلا منازع، لكن حارس مرمى إشبيلية ظل على مقاعد البدلاء طوال الموسم في الدوري الإسباني، مما يشكل مشكلة كبيرة.

يُعد إيجيل سيلفيك (واتفورد) وفيلجار ميهرا (أودنس بي كيه) خيارين آخرين أمام المدرب ستال سولباكن، لكن يبدو أنهما لن يتنافسا على مكان بين القائمين، على الرغم من قلة وقت اللعب مقارنة بنييلاند.

وقد أشار سولباكن بالفعل لوسائل الإعلام النرويجية إلى أن هايكين يمثل "خيارًا" للانضمام إلى تشكيلة المنتخب في كأس العالم. لكن يوم السبت لم يكن يوم هايكين. ففي المباراة الحاسمة ضد بطل الدوري فيكينغ إف كيه، اضطر إلى إخراج الكرة من شباكه خمس مرات: 5-0.