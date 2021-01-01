دفتردار يقترب من خلافة طارق كيال في النادي الأهلي

الأهلي اقترب من الإعلان عن خليفة طارق كيال

كشفت تقارير صحفية، عن الاسم الأبرز لخلافة طارق كيال، في منصب المشرف على الكرة بالنادي الأهلي، بعد استقالته من منصبه منذ يومين.

طارق كيال قدم استقالته لإدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بعد خسارة الفريق أمام القادسية، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن مروان دفتردار هو الاسم الأبرز لخلافة طارق كيال في الإشراف على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي خلال الفترة القادمة.

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إدارة النادي الأهلي تدرس أيضًا تعيين نايف القاضي، لاعب الأهلي السابق، مديرًا للفريق الأول، ليساعد دفتردار في مهمة الإشراف على الكرة بالقلعة الخضراء.

يذكر أن كيال أعلن عن استقالته من منصبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب تغريدة نصها كالآتي:

"جماهير الأهلي كنت أتمنى أن أقدم شيء للنادي الأهلي ولكن العين بصيرة واليد قصيرة والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة، لا تستطيع تغيير أو إحضار ما طلبناه لتدعيم الفريق لذلك أقدم استقالتي من النادي راجياً التوفيق لأهلينا في الأيام القادم".

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الأهلي خسر مباراته الأخيرة بالدوري السعودي أمام القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بترتيب فرق الدوري، برصيد 22 نقطة.