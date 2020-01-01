دفاع حديدي وجوكر جديد .. تقييم ميركاتو الأهلي قبل الموسم الجديد

هل يستمر الأهلي في حصد البطولات؟

إنهاء أكثر من رائع في الموسم المنصرم بتحقيق الثلاثية، الأهلي تمكن مع الجنوب إفريقي بالعودة إلى منصات التتويج لدوري أبطال إفريقيا بعد الغياب منذ عام 2013 ، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

ومن الطبيعي يسعى الفريق لتدعيم فريقه بصفقات من أجل الاستمرار في حصد البطولات، حيث حصد محليًا كلًا من الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، حيث أبرم الأهلي فقط 3 صفقات وهم طاهر محمد طاهر وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام.

استعاد المارد الأحمر من الإعارة كلًا من أكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، ليسد احتياجاته وأن يمتلك دكة بدلاء قوية للغاية.

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فبالنظر لصفقة المغربي بدر بانون نجد الأهلي كان حليفه التوفيق في هذه الصفقة خاصًة معاناة المارد الأحمر لكثرة إصابات هذا المركز، ويمتلك اللاعب إمكانيات كبيرة يقدمها رفقة الفريق، ومع عودة محمود متولي من الإصابة سيكون دفاع الأهلي قويًا مع وجود بدائل مثل أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وسعد سمير العائد من الإصابة وأحمد رمضان بيكهام الذي يلعب في أكثر من مركز.

رمضان بيكهام بالحديث عنه، ربما نجده جوكر جديد بديلًا لأحمد فتحي الذي رحل مؤخرًا إلى بيراميدز بعد انتهاء عقده رفقة الشياطين الحمر، حيث يمكن لبيكهام أيضًا أن يلعب في مراكز قلب الدفاع أو خط وسط مدافع، فهل نراه جوكر جديد وسط لاعبي الأهلي.

التعاقد مع طاهر محمد طاهر قد يكون غريبًا إلى حد ما، لوجود أكثر من لاعب في هذا المركز مثل محمود عبدالمنعم كهربا وجيرالدو وأيضًا يلعب في هذا المركز أحيانًا محمد شريف، ولكن قد يكون لموسيماني فكر مختلف ويحتاج طاهر في خطته بالموسم الجديد.

أما عن الهجوم، فقوبل عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي بعد رحيل بادجي بانتقادات واسعة من الجماهير الحمراء، ولكن قد يكون عودة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف الذي لعب مع إنبي في أكثر من مباراة مهاجمًا صريحًا، كلمة السر في حل لغز مركز المهاجم في ظل تراجع مستوى مروان محسن رغم تمديد عقده إلى 3 سنوات جديدة.