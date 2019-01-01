دعوة مجانية من الوحدة إلى الجماهير الإماراتية

الوحدة قد يحسم تأهله أمام لوكوموتيف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يختتم الوحدة الإماراتي اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

الوحدة يستضيف الفريق الأوزبكي، غدًا الثلاثاء، على استاد آل نهيان، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت الإمارات.

وأعلن النادي الإماراتي فتح بوابات الاستاد مجانًا أمام الجماهير، لمساندة الفريق، في المباراة التي قد يحسم بها تأهله إلى الدور المقبل بالبطولة القارية.

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الوحدة كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان؛ رئيس النادي، دخول الجمهور مجانًا خلال مباراتنا ضد فريق لوكوموتيف الأوزبكي".

وأضاف: "نشكر سموه على مبادرته ودعمه اللامحدود، هذا وندعو جماهير الأندية الإماراتية وعموم الجماهير الرياضية لحضور المباراة والاستمتاع بها خلف ممثل الوطن".

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريق بأوزباكستان كان لوكوموتيف قد فاز بها بثنائية نظيفة.

ويتصدر الوحدة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، يليه اتحاد جدة بسبع نقاط، ثم لوكوموتيف ثالثًا بأربع نقاط، وأخيرًا الريان القطري ثلاث نقاط.