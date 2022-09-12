دعوة لمقاطعة المباريات .. غضب جم بعد قرار توحيد المدرجات في الدوري السعودي

قوبل قرار وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل بفتح المدرجات للجميع دون الفصل بين الفئات، بغضب كبير ومعارضة من البعض، مناشدين الأمير سلمان بن عبد العزيز بالتدخل لمنع الاختلاط.
المدرجات للجميع:
في أواخر عام 2017، أعلنت السعودية رسميًا السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم بشكل طبيعي، بعدما كن محظورات من دخول الملاعب.
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وبعدها بأشهر قليلة، وتحديدًا مع بداية عام 2018، تم الإعلان عن السماح لدخول العائلات، لكن في مدرجات منفصلة عن الأفراد، منعًا للمضايقات.
هذه القرارات تبعها تخصيص بوابات معينة في الاستادات للعائلات وأخرى للنساء، لمنع الاختلاط بمنطقة البوابات.
لكن اليوم الإثنين، شهد تبليغ الأندية بالسماح لجميع الفئات بدخول كافة المدرجات، باستثناء روابط المشجعين، التي يسمح فيها بدخول الأفراد فقط.
غضب جم بعد قرار وزارة الرياضة:
هذا القرار قوبل برفض شديد من بعض الجماهير، التي ترفض الاختلاط في المدرجات، منعًا للتحرش وما شابه من أفعال من الوارد حدوثها مع التكدس أمام البوابات أو مجاورة رجل لامرأة في المدرجات.
وأطلق البعض دعوى لمقاطعة حضور المباريات لحين تراجع المسؤولين عن هذا القرار، حفاظًا على العائلات من ردود أفعال الأفراد المتعصبين، خاصةً وأن بعض الشباب تصدر منهم عبارات لا تليق تعصبًا لأنديتهم.
القرار ماهو بسبب مشاكل الكل بغنى عنها ولا احد بياخذ راحته اللي كان يحضر سواء مع عائلته واهله الان بيفكر الف مره ولا اعتقد فيه احد عاقل بيحضر بعد هالقرار نرجو مراجعة المضار والسلبيات حقت القرار يا سمو الامير ونثق فيكم 💙— ＮＥＷＴＯＮ (@NWTO0) September 12, 2022
و القرار بيدك @AbdulazizTF
.#ضد_قرار_توحيد_المدرجات
#ضد_قرار_توحيد_المدرجات— وهيب الحامدي (@waheebalhamdi) September 12, 2022
تخيلو الجوهرة ٤٠ الف والخروج من البوابات مشترك يعني ذلك تحرش ومضاربات ..
اتمنى ابقاء وضع العوائل على ماهو عليه …
تكفون توصلوا رسالتي لصاحب القرار 👎— جاكلين القحطاني 🇸🇦 (@Gakiiiliiin) September 12, 2022
اذا أنت تفكر أن بناتنا راضين على قرارك!؟
أقول لك تخسىء وتعقب،
السعوديات أشرف من أفكارك ومشاريعك،
ويرفضن الجلوس بجوار احد غريب،
نحن الحسّاسات الغاضبات المستاءات، #ضد_قرار_توحيد_المدرجات
ومن بكرة مقاطعات حضور المبارات.
"مطلبنا الغاء القرار" pic.twitter.com/Zw564AgX9K
قرار خاطئ جملة وتفصيلا، العوائل يحضرون لتغير الجو والأجواء، بالتالي من المفترض أن تخصص لهم جهات خاصة بهم فقط، وسعة الملعب المتبقية للأفراد، لأبد من إعادة النظر في مثل تلك القرارات العشوائية الغير منطقية نهائيا #ضد_قرار_توحيد_المدرجات pic.twitter.com/rOdvVDTuLl— الإعلامي والكاتب الرياضي / حمزة السيد (@9hamza_) September 12, 2022
قرار دمج المدرجات ماله اي مبرر يعني ابفهم وين كانت المشكلة قبل ؟ العوايل لهم مكان خاص ل التشجيع ولهم ممرات خاصة بعيد عن الزحمه وبعيد عن كل شيء .. مدرجات الافراد ردود الفعل فيها ما تناسب تكون فيها عوايل— Mshbb (@Mshbb_76) September 12, 2022
#ضد_قرار_توحيد_المدرجات
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