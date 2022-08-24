دعوة للرحيل .. تشافي يوجه رسالة للثنائي المنبوذ ضد مانشستر سيتي!

من خلال قائمة مبارة مانشستر سيتي .. تشافي يوجه رسالة لمنبوذي برشلونة!

بعث نادي برشلونة رسالة هامة بشأن مستقبل بعض لاعبيه المنبوذين بعد الإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي.

برشلونة يستضيف نادي مانشستر سيتي مساء اليوم في مباراة ودية خيرية من أجل جمع التبرعات للأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري، تحت رعاية خوان كارلوس أونزوي، حارس البرسا التاريخي والذي يعانى من المرض نفسه.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لخوض مباراة ودية مع كتيبة بيب جوارديولا.

المنبوذين خارج أفكار تشافي

اللاعبان الغائبان عن الفريق هما صامويل أومتيتي ومارتين برايثوايت، حيث لم يتم تضمين أي منهما حتى الآن في الفريق في خلال المباراتين الذي خاضهما الفريق في الدوري وكذلك لم يحضرا المعسكر التحضيري للفريق في الولايات المتحدة.

بينما يظهر جول كوندي الوافد الجديد إلى صفوف برشلونة، حيث يمكنه الحصول على بعض الدقائق الثمينة، لأنه لا يزال غير قادر على لعب في المباريات الرسمية، بسبب أزمة تسجيله في رابطة الليجا.

ويتواجد في القائمة كلًا من ممفيس ديباي وبيير إيمريك أوباميانج على الرغم من ارتباطهما بالرحيل عن النادي، كما عاد سيرجينو ديست أيضًا إلى قائمة الفريق على الرغم من استبعاده أمام ريال سوسيداد ورايو فاليكانو.