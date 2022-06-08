دعوة عامة لكل المشجعين .. كيف يمكنك أن تكون مستثمرًا في أروع نادٍ بالعالم؟

النادي الإيطالي الشهير بملابسه الأنيقة وأسلوب الحياة المميز يمنح الجماهير بمختلف أنحاء العالم فرصة الحصول على سندات النادي الرسمية

هل تخيلت يومًا ما سيكون عليه الأمر عندما تكون مستثمرًا في أحد أندية كرة القدم؟ نادي فينيسيا يمنح المشجعين في جميع أنحاء العالم فرصة الحصول على سندات صادرة عن نادٍ يعتبر موطنًا لإحدى أكثر المدن التاريخية على هذا الكوكب.

ربما الأمور لم تكن في أفضل صورة ممكنة من الناحية الرياضية الموسم الماضي، بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ولذلك الهدف الرئيسي للنادي الطموح الآن هو العودة للدرجة الأولى الإيطالية في موسم 2022/2023.

وتأتي الخطوة الجديدة عن طريق شركة "تيفوسي" التي دخلت في شراكة مع ملاك النادي للمساعدة في البناء نحو مستقبل أكثر إشراقًا داخل الملعب وخارجه.

وتحرص الشركة على دعوة المؤيدين من جميع أنحاء العالم للحصول على فرصة لشراء السندات الرسمية الخاصة بالنادي الإيطالي.

كيف يمكنك أن تصبح مستثمرًا في فينيسيا؟

قالت شركة "تيفوسي" في بيان رسمي بشأن فرص الاستثمار بالنادي:"بدأ العمل بالفعل على تطوير مركز التدريب الجديد، حيث يقوم الملاك بتوفير كل التمويل اللازم حتى يحين الوقت الذي يعتقدون فيه أن النادي وصل إلى مرحلة الاستقرار المالي".

وأضافت:"بينما ينتقل النادي إلى مرحلة جديدة تركز على المستقبل على المدى البعيد، يقوم الملاك بدعوة أنصار فينيسيا بمختلف أنحاء العالم وجميع المستثمرين من أجل الاستثمار بالنادي بالتعاون مع الملاك".

وتابعت الشركة:"ستذهب الأموال التي يتم جمعها من هذه الخطوة الجديدة مباشرة لبناء مركز التدريب الجديد في تالييرسيو، وسيشمل المبنى ملاعب تدريب إضافية وغرف تبديل ملابس وصالة رياضية ومرافق طبية ومراكز إعادة تأهيل بالإضافة لمقر النادي الجديد".

ويمكن للأطراف المهتمة بهذه الفكرة، القيام بالتسجيل المسبق للحصول على أولوية شراء السندات من خلال هذا الرابط.

وحددت الشركة مبلغ لا يقل عن 1000 يورو من أجل المشاركة في تمويل نادي فينيسيا، مع وضع خطة استثمار أولية مدتها خمس سنوات.

أولئك الذين يختارون المشاركة سيحصلون على فائدة 7.5% على حصتهم، بينما سيتم دفع 15% مكافأة نقدية إذا عاد النادي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال مدة أي سند معين.

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هل هناك لاعبين بارزين في تاريخ فينيسيا؟

رجل الأعمال الأمريكي دونكان نيدراور هو رئيس مجلس إدارة فينيسيا، ويشغل هذا المنصب منذ عام 2019، لذلك كان من المتوقع وجود بعض النجوم الأمريكيين بسجلات النادي.

وكان اللاعبان الدوليان تانر تيسمان وجيانلوكا بوسيو من أبرز الأسماء القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع باتريك ليل.

ويتواجد بالفريق العديد من المواهب من مختلف أنحاء العالم، حيث يجمع جنسيات متنوعة لدول مختلفة مثل فنلندا، الكاميرون، فرنسا، النرويج، النمسا، البرتغال، سلوفينيا، البرازيل، سورينام والأرجنتين.

وأمضى إيثان أمبادو مدافع تشيلسي الذي سيتجه إلى نهائيات كأس العالم مع ويلز 2022، موسم 2021/2022 معارًا إلى صفوف فينيسيا.

وانضم الجناح البرتغالي ناني نجم مانشستر يونايتد السابق إلى فينيسيا في يناير، بعد فترة قضاها في الدوري الأمريكي مع أورلاندو.

من هي تيفوسي؟

شركة تيفوسي كابيتال تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الرياضية وحلول رأس المال، التي تركز فقط على الرياضة وتتخصص في توفير حلول بديلة لزيادة التمويل للأندية.

وتعمل كذلك على ربط النوادي بالعلامات التجارية المهتمة بالرياضة والمستثمرين المتطورين والمؤسسات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، عن طريق خطوات عملية وشفافة ومنظمة بالكامل.

وسبق للشركة أن ساعدت الجماهير على الاستثمار في نادي رينجرز الاسكتلندي، وتعاونت أيضًا مع أندية إنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ونوريتش سيتي.

وشارك في تأسيس الشركة مهاجم تشيلسي ويوفنتوس السابق جيانلوكا فيالي، وهو الرجل الذي خاض 50 مباراة دولية مع إيطاليا كلاعب، ويعمل الآن مع فينيسيا للمساعدة في إعادتهم إلى حيث يعتقدون أنهم ينتمون.

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