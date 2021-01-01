دعم كامل من يوفنتوس .. مستقبل بيرلو ليس في خطر

هل يرحل بيرلو عن يوفنتوس؟

ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن المدير الفني لنادي يوفنتوس أندريا بيرلو يتلقى الدعم الكامل من إدارة السيدة العجوز برئاسة أندريا أنييلي وبافيل نيدفيد وفابيو باراتيتشي.

يوفنتوس عانى في موسم بيرلو أكثر مما كان عليه الحال في الموسم الماضي تحت قيادة سارّي الذي رحل بعد عام واحد فقط على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في نهايته.

ولكن على عكس الحال مع بيرلو، يبدو أن هناك دعم وأن الخطر لا يحاوط المدير الفني الشاب في الوقت الحالي رغم شبح الخروج بموسم صفري لأول مرة منذ 2011.

ووفقًا لتوتو سبورت فإن إدارة يوفنتوس تمنح العذر للمدرب الشاب، على الرغم من أنهم ينسبون إلى بيرلو بعض الأخطاء في المرحلة الأولى من الموسم على وجه الخصوص.

يوفنتوس في الوقت الحالي يمتلك معدل أعمار أقل من 25 عامًا، وهو جزء من مشروع الشباب الذي يعتمد عليه النادي، ولكنه في الوقت نفسه يعرف أن للأمر ضريبة بغياب الخبرات.

وصعد يوفنتوس كأول مجموعته برصيد 15 نقطة بالأفضلية في المواجهات المباشرة بعد التعادل في النقاط مع برشلونة ثاني المجموعة، حيث فاز برشلونة في مباراة الإياب بهدفين مقابل لاشئ، ثم استطاع البيانكونيري الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهداف دون رد.

لكنه عاد ليسقط أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، إضافة إلى تراجعه على سلم ترتيب الدوري الإيطالي خلف ثنائي مدينة ميلانو لأول مرة منذ 9 سنوات.

موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

وبعد تعادل مخيب للآمال أمام هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة الماضية، يستعد يوفنتوس لمباراة جديدة ضد سبيزيا في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإيطالي وهو يحاول استعادة نغمة الانتصارات لكي لا تنتهي آماله في المنافسة تمامًا.