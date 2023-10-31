دعم سالم الدوسري .. المسحل يُخمد ثورة غضب الهلاليين ضد اتحاد الكرة

نجم الهلال مرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا

سيطرت حالة من الغضب يوم أمس على جماهير الهلال من اتحاد كرة القدم السعودي بسبب سالم الدوسري، لكن رئيس الاتحاد، ياسر المسحل، أخمد تلك الثورة سريعًا.

الهلاليون اتهموا مسؤولي الاتحاد بالتخلي عن الدوسري وتركه وحيدًا في صراعه للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، حيث يتنافس مع القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن خطوة قام بها المسحل مساء أمس عبرت صراحة عن دعمه والاتحاد للدوسري وكذلك المدرب سعد الشهري المرشح لجائزة أفضل مدرب في القارة، حيث قام بزيارة الرجلين في فندق إقامتهما في الدوحة وقد أعد لهما حفل عشاء في أحد المطاعم الفاخرة في العاصمة القطرية وأكد لهما دعم الاتحاد لهما.

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حفل الأفضل في آسيا سيُقام مساء اليوم في الدوحة، وقد عُقد أمس المؤتمر الصحفي الخاص بالمرشحين لجائزة أفضل لاعب، والذي غاب عنه ليكي وهو ما أكدت الرياضية أنه لم يؤثر على حظوظه في الفوز.

الصحيفة أوضحت أن الاتحاد الآسيوي لن يتخذ أي إجراء بحق ليكي لعدم حضوره المؤتمر الصحفي، لكنه سيستبعده من المنافسة على الجائزة حال لم يحضر الحفل مساء اليوم.